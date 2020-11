ANÁLISIS-Los inversores sopesan las perspectivas de beneficios en EEUU mientras las acciones baten récords

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 30 nov (Reuters) - Mientras las acciones de Estados Unidos alcanzan nuevos máximos históricos, los inversores tratan de determinar si la recuperación de los beneficios prevista para el próximo año tendrá fuerza suficiente para alentar una subida mayor. Los analistas proyectan que las ganancias de las empresas del S&P 500 aumenten un 23% el próximo año después de haber caído más de 15% este año debido a la pandemia de coronavirus, según datos IBES de Refinitiv. Sin embargo, los precios de las acciones ya han protagonizado una recuperación significativa desde los mínimos de marzo por la pandemia, ya que el índice S&P 500 ha subido más del 60% desde su mínimo hasta sus recientes máximos históricos gracias al progreso hacia la vacuna COVID-19 y a las esperanzas de una rápida recuperación económica. El S&P 500 está cotizando a un nivel equivalente a 23 veces las ganancias previstas para los próximos cuatro trimestres, apenas por debajo de su pico de junio, en 25 veces las ganancias previstas, que fue el nivel más alto en aproximadamente dos décadas. Esos múltiplos están muy por encima de la media a largo plazo de alrededor de 15, según datos de Refinitiv. La fuerte subida de las acciones de Estados Unidos desde marzo, en un contexto de ganancias empresariales todavía débiles, ha hecho subir las valoraciones. De hecho, las acciones de Estados Unidos han subido a pesar de otro aumento de los casos de virus en todo el país, así como de un ligero deterioro de las proyecciones de beneficios para el próximo año. Las estimaciones de crecimiento de las ganancias del S&P 500 para 2021 se han debilitado, pasando del 28% del 1 de octubre al 22,5% del viernes, según los datos de Refinitiv. "Está empezando a producirse una desvinculación", dijo Nick Raich, director ejecutivo de The Earnings Scout, una firma independiente de análisis. "Así que una de dos cosas tiene que suceder. O bien las estimaciones tienen que ponerse al día con las cotizaciones, o las cotizaciones tendrán que bajar si no vemos un aumento compensatorio en las expectativas de ganancias". Los confinamientos más prolongados debido al virus son algunas de las razones por las que el riesgo a corto plazo para las acciones está "sesgado a la baja", escribió la semana pasada Savita Subramanian, jefa de estrategia cuantitativa y de valores de Estados Unidos y jefa global de investigación de ESG para BofA Global Research, en su informe de perspectivas para 2021. Algunos expertos argumentan que las estimaciones de consenso para el próximo año subestiman la recuperación que probablemente se producirá en las ganancias. "Había una gran sensación de sobrevivir y nada más", dijo Jim Paulsen, analista jefe de inversiones de The Leuthold Group en Minneapolis, lo que dio lugar a que las empresas recortaran sus operaciones "hasta la médula". "Si traes de vuelta el crecimiento, tendremos más de esa reducción en la cuenta de resultados que nunca antes", dijo. Según los resultados del 97% de las empresas, el S&P 500 parece que registrará un descenso del 6,5% en los beneficios del tercer trimestre, una gran mejora con respecto a la caída del 21% que se había proyectado el 1 de octubre, según datos de Refinitiv. Se proyecta que las ganancias del cuarto trimestre disminuyan un 11%, frente a la caída del 13,6% pronosticada el 1 de octubre. Aun así, mucho depende del momento del lanzamiento de la vacuna COVID-19, según los analistas, ya que eso determinará la rapidez con la que se reanudará la actividad comercial normal. Se espera que los sectores más sensibles a la economía experimenten el mayor crecimiento de beneficios en 2021. Los analistas esperan que los beneficios del sector de la energía aumenten casi un 600% en 2021, mientras que los beneficios del sector industrial aumentarán un 79%, según datos de Refinitiv. Los inversores también esperan ver si las políticas del presidente electo Joe Biden serán favorables al mercado. Biden ha planteado la posibilidad de una subida de impuestos, que podría frenar el crecimiento de los beneficios. En una encuesta de Reuters publicada el miércoles, la mayoría de los estrategas dijeron que prevén que las ganancias vuelvan a los niveles prepandémicos en el plazo de un año, pero algunos dijeron que los beneficios podrían tardar más tiempo en recuperarse si los impuestos suben.

(Información de Caroline Valetkevitch; editado por Nick Zieminski; traducido por Tomás Cobos)