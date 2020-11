Anabel Pantoja, emotivo mensaje de apoyo a Isa Pantoja en sus peores momentos en el reality

15/07/2019 Anabel Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Desde que estalló la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Anabel Pantoja se ha convertido en protagonista involuntaria y en "víctima" colateral del enfrentamiento al negarse, en repetidas ocasiones, a posicionarse a favor de su tía o de su primo. La colaboradora de "Sálvame" asegura que ambos son su familia y que no es capaz de dar la razón a uno u a otro. Una actitud que, sin embargo, no tuvo en el pasado, cuando la tonadillera se enfrentó públicamente a su hija, Isa Pantoja, a la que Anabel no dudó en criticar abiertamente.



Por ello, y consciente de que no ha apoyado a Isa como lo merecía en el pasado, Anabel ha decidido, ahora sí, dar la cara por ella y defenderla durante su participación en "La casa fuerte". Así, cuando vio a Chabelita hundida - y planteándose abandonar el concurso - en la gala del pasado domingo después de que su madre, Isabel Pantoja, no le haya querido coger el teléfono para decirle que todo está bien, la influencer no ha dudado en dirigir un mensaje, públicamente, a su prima.



"Que rabia me da verte así, cuando ahora todo el mundo está conociedo a la verdadera Isa Pantoja. Por favor deja de estar pensando y defendiendo, sigue tu concurso y recuerda por qué y por quién entraste. Cuando salgas entenderás todo. Todos te queremos y te apoyamos. Te quiero prima", ha publicado Anabel en su cuenta de Instagram para mandar ánimos a Chabelita y demostrar, esta vez sí, que su prima puede contar con su apoyo incondicional.