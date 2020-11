AMP.- EEUU.- Biden nombra por primera vez en la historia de EEUU a un equipo de comunicación formado sólo por mujeres

16/11/2020 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. POLITICA NORTEAM�RICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL BIDEN PRESIDENTIAL TRANSITION VI / ZUMA PRESS / CO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este domingo que su nuevo equipo de comunicación, por primera vez en la historia, estará formado en su totalidad por un grupo de siete mujeres "diversas" y "experimentadas", con las que espera, ha dicho, "construir una administración que se parezca" al país.



"Me enorgullece anunciar hoy el primer equipo de comunicaciones de alto nivel de la Casa Blanca compuesto en su totalidad por mujeres. Estas comunicadoras calificadas y experimentadas aportan diversas perspectivas y un compromiso compartido para reconstruir mejor este país", ha dicho Biden.



Entre las elegidas, destaca la presencia de Jen Psaki, quien ha estado presente en hasta tres campañas presidenciales demócratas. Durante la Administración de Barack Obama (2009-2017) ocupó varios puestos de relevancia, entre ellos el de directora de Comunicación de la Casa Blanca, portavoz del Departamento de Estado, o secretaria de Prensa, el cargo que ocupará a partir de ahora.



Por otro lado, la nueva directora de Comunicación de la Casa Blanca será Kate Bedingfield, quien ya trabajó a las órdenes de Biden como su directora de Comunicación durante la Administración Obama, en la que ocupó otros cargos de importancia, como directora adjunta de Comunicación, o subdirectora de Medios.



"Nuestro país se enfrenta a desafíos sin precedentes, desde la pandemia del coronavirus hasta la crisis económica y climática, así como al reconocimiento de la injusticia racial", ha apuntado la vicepresidenta electa, Kamala Harris, para quien este grupo de mujeres "expresan el compromiso" de la nueva administración por "construir una Casa Blanca que refleje lo mejor de la nación".



El resto del equipo estará formado por Elizabeth E. Alexander, anterior fiscal federal y secretaria de prensa de Biden en los primeros años de mandato de Obama, que ahora será la directora de Comunicación de la próxima primera dama, Jill Biden; y Ashley Etienne será la directora de Comunicación de Harris, después de haber desempeñado ese mismo cargo, además de haber sido la asesora principal, de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Cierran el grupo la nueva subsecretaria de Prensa, Karine Jean Pierre, asesora principal de Biden y jefa de personal de Harris en campaña electoral; la asesora y portavoz principal de Harris, Symone Sanders, quien ya trabajó para la campaña presidencial del senador Bernie Sanders; y Pili Tobar, quien será la subdirectora de Comunicación de la Casa Blanca, cuenta con amplia experiencia en asuntos migratorios y en favor de la comunidad hispana.



La nueva lista de nombres que acompañarán a Biden y Harris durante al menos los próximos cuatro años cuenta con una amplia presencia femenina, en la que también hay viejas conocidas de la anterior administración demócrata, como Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, quien ya ejerció como presidenta de la Reserva Federal durante los últimos años de Obama.



Como embajadora de Estados Unidos en la ONU Biden ha escogido a Linda Thomas-Greenfield, antigua secretaria de Estado adjunta también durante la Administración Obama, mientras que Avril Haines será la primera mujer que dirija los servicios de inteligencia estadounidenses como directora de Inteligencia Nacional.



No obstante, estos últimos puestos deben ser aprobados por el Senado, una cámara cuyo control aún está en el aire, a falta de que se repartan los dos últimos escaños en juego en Georgia, que están pendientes de una segunda vuelta que tendrá lugar en el mes de enero.



Los nuevos movimientos del futuro gobierno de Washington surgen tras la reciente autorización formal de la Administración de Donald Trump para facilitar la transición de poder, aunque el todavía presidente de Estados Unidos no ha reconocido oficialmente su derrota y ha insistido en que la batalla legal contra el supuesto fraude electoral de las presidenciales continuará.