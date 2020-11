Alicia Machado pide justicia por "el vil y cruel" asesinato de su hermano

Miami, 30 nov (EFE).- Alicia Machado, la actriz y ganadora del concurso Miss Universo en 1996, pidió este lunes que se haga justicia y se esclarezca "el vil y cruel asesinato" de su hermano menor, Arturo, cuyos restos aparecieron el pasado viernes tras permanecer "secuestrado" cerca de un año.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, la exreina de la belleza indicó que su hermano, Arturo Machado Zambrano, fue secuestrado a finales del año 2019 y desde entonces apenas recibieron información sobre su "paradero" hasta el pasado viernes, cuando les notificaron que sus "restos fueron identificados".

Machado, venezolana que reside en Estados Unidos desde hace años, dijo que espera que la justicia esclarezca "el vil y cruel asesinato" de su hermano e indicó que "por prudencia sobre el caso" no puede ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

"Pido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradezco la consideración que siempre me han tenido", concluyó la actriz, cantante y empresaria.

La actriz de "Los simuladores", "La Madame" y "Lo imperdonable" había revelado la muerte de su hermano en Instagram poco después de la notificación de la policía de que "habían aparecido los restos".

Acompañando unas fotos de veladoras con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la ex Miss Universo 1996 explicó que el fallecido es uno de los hijos que tuvo su padre, Arturo Machado, después del divorcio de su madre.

"Ahora estás con papá, mi amor, tu hermana mayor. Te llevaré presente siempre en mi corazón como el más sincero amor de hermano", expresó la artista horas después de haber recibido la mala noticia.

Asimismo, Machado reveló que el secuestro había tenido lugar en la ciudad venezolana de Maracay, situada a 119,1 kilómetros al suroeste de Caracas.

Según datos del local Observatorio Venezolano de Violencia, un 60 % de las muertes en el país suramericano en 2019 fueron producto de actos violentos, de los que fueron víctimas más de 16.000 personas.

El asesinato del hermano de Alicia Machado recordó la muerte de la actriz y ex Miss Venezuela Mónica Spear, quien fue abatida a tiros en enero de 2014, durante un asalto.



