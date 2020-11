Zidane lamenta el mal arranque ante el Alavés y la falta de regularidad del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante el partido disputado por su equipo contra el Deportivo Alavés en el estadio Alfredo Di Stefano de Madrid, España, el 28 de noviembre de 2020. REUTERS/Javier Barbancho

MADRID, 28 nov (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, expresó su preocupación por la incapacidad de su equipo para dar la vuelta a los partidos tras caer derrotado el sábado por 1 a 2 ante el Alavés, en lo que describió como el peor comienzo de partido de los blancos en lo que va de temporada.

El Real Madrid debería haberse sentido confiado después de vencer al Inter de Milán por 2 a 0 en el partido de Liga de Campeones del miércoles, pero se quedó atrás en el minuto 5 tras un gol de penalti de Lucas Pérez.

Los vigentes campeones de la Liga merecieron encajar un segundo tanto poco después cuando Pérez sorteó la trampa del fuera de juego, pero el intento del delantero quedó frustrado por la intervención del guardameta Thibaut Courtois.

El portero madridista cometió un terrible error al principio de la segunda parte, al enviar un pase perdido al delantero alavés Joselu, que marcó con facilidad.

"Empezar como empezamos ha sido el peor inicio de nuestra temporada. (...) En tres días hemos hecho un partido como el que hicimos en Milán y después hoy este otro partido complicado. Yo no tengo explicación, lo que vamos a hacer es analizar las cosas entre nosotros y luego pensar en cambiar esta dinámica", dijo Zidane.

"Al final, cuando te meten un gol después de 5 minutos, tenemos tiempo para volver al partido, pero parece que se nos complican mucho las cosas. (...) No cambiamos o no podemos cambiar en un partido la dinámica dentro del partido. Eso me molesta y creo que a los jugadores también", dijo.

El Real Madrid acusó la ausencia de seis jugadores, entre ellos los titulares Sergio Ramos y Karim Benzema, y perdió a Eden Hazard por lesión, aunque Zidane dijo que creía que el belga sólo había sufrido un golpe.

El técnico francés dijo que esperaba que su equipo mejore tras el regreso de los jugadores lesionados.

"Hemos tenido problemas con muchas lesiones. No vamos a buscar excusas, pero es la realidad y espero que recuperemos a todos los jugadores para otra dinámica", dijo.

"El problema que tenemos es la regularidad, está claro".

(Información de Richard Martin; editado por Ed Osmond; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)