Tyson y Jones Jr. hacen combate nulo en su vuelta a los cuadriláteros

Los Angeles (EE.UU.), 28 nov (EFE).- Los excampeones del mundo estadounidenses, las leyendas Mike Tyson y Roy Jones Jr. completaron este sábado su vuelta a los cuadriláteros con un nulo (76-76) en la pelea exhibición, programada a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

Como se esperaba la pelea, que dejó a Tyson un bolsa de 10 millones de dólares, y a Jones Jr., otros tres, no generó ningún tipo de emoción ni suspense, con los dos púgiles sin que pudiesen intercambiar golpes de poder.

Con todo estudiado, se fueron repartiendo los asaltos, sin nada que resaltar para al final acabar con un combate nulo que fue mucho más soporífero de lo que ya se presagiaba debido a las reglas establecidas por la Comisión Atlética de California.

Aunque la pelea fue puntuada de forma remota por los "jueces famosos" asignados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para el Frontline Championship creado por el propio organismo, al final tampoco pudieron ver a un claro ganador y dejaron el título vacante. WBC.

Los funcionarios de la comisión habían declarado que la lucha entre Tyson, de 54 años, y Jones Jr., de 51, no consiste en presentar a los hombres peleando con todo su esfuerzo, sino en un "combate duro" para mostrar sus habilidades.

Ambos peleadores cumplieron a la perfección con lo establecido y lo hicieron tan bien que ni tan siguiera se pudo ver a un ganador.

Tyson al concluir el combate, que se dio sin que hubiese espectadores en el Staples Center, pero que los que quisieron verla por el sistema de televisión de pago, tuvieron que pagar 50 dólares, dijo que estaba conformo con el "nulo".

Mientras que Jones Jr. señaló que "nunca estoy satisfecho con un empate, pero tengo que reconocer que Tyson es fuerte y todo lo que me golpeó me dolió".

Tyson, quien a los 20 años fue el campeón más joven de los pesos pesados, ha había peleado desde 2005, mientras que Jones Jr., no ha ganado una pelea significativa desde que derrotó a Antonio Tarver en noviembre de 2003.

Jones Jr. venció al puertorriqueño Félix Trinidad en 2008, pero Trinidad intentaba regresar después de tres años fuera del ring y ya había pasado sus mejores días.

Pero cuando tanto Tyson como Jones Jr. estaban en su mejor momento, ambos fueron los mejores luchadores en sus respectivas divisiones, entretenidos, dominantes y, por un tiempo, imbatibles.

Sin embargo, nada de eso se pudo ver esta noche en la pelea de exhibición y si confirmaron que ya no tienen nada que aportar al deporte del boxeo.