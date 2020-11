Somalia/Kenia.- Somalia expulsa al embajador de Kenia por interferir en la crisis electoral en Jubalandia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Somalia ha ordenado la expulsión del embajador de Kenia en el país y llamado a consultas a su propio representante diplomático en el país vecino tras acusar a las autoridades kenianas de injerencia en la crisis electoral abierta en la región fronteriza somalí de Jubalandia.



Concretamente, Somalia acusa a Kenia de efectuar una "interferencia abierta y descarada" al "aplicar una enorme presión política" sobre el líder de Jubalandia, Ahmed Madobe, "a la hora de perseguir sus intereses en Somalia", concretamente al obligar a Madobe a renegar de un acuerdo político sobre las próximas elecciones, según la versión del Gobierno somalí.



El pasado viernes, sin ir más lejos, Madobe avisó a las autoridades somalíes que las elecciones no se celebrarían en la localidad de Gharbarey, disputada entre las autoridades de Jubalandia y el Gobierno federal somalí, hasta que no pasara bajo su control.



"El Gobierno federal de Somalia entiende que, como resultado de las interferencias políticas del Gobierno keniano en los asuntos internos de Somalia, el presidente regional de Jubalandia renegó del acuerdo alcanzado el 17 de septiembre", según el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores somalí recogido por Voice of America.



Por todo ello, Somalia ha retirado a su embajador en Nairobi, Mohamed Ahmed Tarsan, y ha dado al embajador de Kenia en Mogadiscio, Lucas Tumbo, orden de abandonar el país para "consultar la situación" con su Gobierno.



MOMENTO CRÍTICO



Esta decisión ha sido anunciada en un momento que el proceso electoral en el país africano atraviesa una situación extremadamente delicada. Un grupo de catorce candidatos opositores a la Presidencia de Somalia exigieron jueves la renuncia del jefe de los servicios de Inteligencia (NISA), así como la disolución de los comités electorales designados para la organización de las próximas elecciones, amenazando de lo contrario con llevar a cabo un proceso electoral paralelo.



Los opositores, entre los que figuran algunos antiguos presidentes y primeros ministros del país, han defendido en un comunicado que el jefe de la NISA, Fahad Yasín Hadi Dahir, "debería dimitir ya que es el jefe de la campaña electoral del presidente saliente, Mohamed Abdullahi Mohamed, para garantizar la imparcialidad de la NISA".



En su comunicado de 18 puntos al término de una reunión de varios días en Mogadiscio, han insistido en su exigencia de que se disuelvan los comités encargados de la organización de las próximas elecciones parlamentarias dado que están compuestos por funcionarios, agentes de Inteligencia y 'amigos' y se designen nuevos miembros en consultas con los candidatos y con los gobiernos regionales, entre otros.



Asimismo, según informa el portal Goobjoog News, han pedido la retirada de las fuerzas federales desplegadas en la región de Gedo hace unos meses en el marco de las disputas entre el Gobierno federal y la administración de Jubalandia.

