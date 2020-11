Sao Paulo vence con doblete de Luciano y asciende al segundo lugar en Brasil

El conjunto del mundialista Dani Alves y del lateral espa�ol Juanfran, que tiene pendiente dos partidos, puede aprovecharlos para despojar de la punta al Mineiro, el conjunto comandado por el t�cnico argentino Jorge Sampaoli y que el mi�rcoles, en partido anticipado por la vig�sima tercera jornada, se impuso por 2-1 al Botafogo. EFE/ Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 28 nov (EFE).- El Sao Paulo se impuso este sábado por 3-1 a domicilio al Bahía con un doblete de Luciano y un gol del zaguero ecuatoriano Robert Arboleda, y ascendió al segundo lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, con 41 puntos y a sólo una unidad del líder Atlético Mineiro.

El conjunto del mundialista Dani Alves y del lateral español Juanfran, que tiene pendiente dos partidos, puede aprovecharlos para despojar de la punta al Mineiro, el conjunto comandado por el técnico argentino Jorge Sampaoli y que el miércoles, en partido anticipado por la vigésima tercera jornada, se impuso por 2-1 al Botafogo.

En una jornada que fue distribuida en varios días y aún tiene tres partidos pendientes debido a la segunda vuelta de las elecciones municipales de Brasil el domingo, los clubes de la punta vencieron y aumentaron su ventaja.

Además del Sao Paulo también le siguieron los pasos al Mineiro el Palmeiras, que se impuso en casa por 3-0 al Athletico Parananese, y el Santos, que venció igualmente en casa por 4-2 al Sao Paulo. Ambos avanzaron una posición en la clasificación y ahora son quinto y sexto en la clasificación con los mismos 37 puntos.

El Internacional, pese a que el goleador Thiago Galhardo desperdició un penalti, logró un empate sin goles en su visita al humilde Atlético Goianiense que le sirvió para mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación, igualmente con 37 puntos.

El único que no avanzó fue el Flamengo, vigente campeón brasileño y de la Libertadores, cuyo partido con el Gremio por la vigésimo tercera jornada aún no tiene fecha definida. Sin ir a la cancha, el club de Río de Janeiro cayó al tercer lugar de la clasificación, con 39 puntos, a tres del Mineiro y dos del Sao Paulo.

Pese a la difícil visita al Bahía en el estadio mundialista Arena Fonte Nova, el Sao Paulo, que había empatado sus dos últimos compromisos, firmó una victoria por tres goles, todos con asistencias del lateral Reinaldo.

El conjunto tricolor fue dominado en el primer tiempo por el Bahía, pero reaccionó en la segunda etapa a partir de un golazo de chilena de Luciano, que ahora es tercero en la clasificación de goleadores con 11 tantos, a 4 de Thiago Galhardo (Internacional) y a 2 de Marinho (Santos).

Sao Paulo aumentó la ventaja pocos minutos después con un cabezazo de Arboleda dentro del área y llegó a abrir una ventaja de 3-0 con un nuevo gol de Luciano tras un contragolpe.

Bahía, que no pudo contar con el técnico Mano Meneses por covid y sufrió la baja de cuatro jugadores por la misma enfermedad, descontó en los últimos minutos por intermedio de Clayson.

Con la victoria, el Sao Paulo le siguió respirando en la nuca al Mineiro, que el miércoles derrotó en casa por 2-1 al Botafogo y hundió más al club carioca en los últimos lugares de la clasificación con riesgo de descenso a la segunda división.

Eduardo Sasha y el venezolano Jéfferson Savarino anotaron los goles del Mineiro, que perdió un penalti con el goleador Keno, mientras que el zaguero Marcelo Benevenuto descontó para el Botafogo, que dos días después y hundido en el penúltimo lugar de la clasificación anunció la rescisión del contrato del técnico argentino Ramón Ángel Díaz, que ni llegó a debutar debido a que está hospitalizado.

El Palmeiras, tras caer ante el Goiás en la anterior jornada, venció por 3-0 en casa al Athletico Paranaense con dos goles de Rony y otro de Patrick de Paula.

El club verde, comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, consiguió una importante victoria pese a sus diez bajas, incluyendo cuatro infectados por covid, un suspendido y cinco lesionados, entre los cuales el capitán y volante Felipe Melo.

El Paranaense, por su parte, llegó a Sao Paulo sin once de sus jugadores, todos infectados por covid.

Y el Santos, en el que reapareció el técnico Cuca tras haber estado casi tres semanas aislado por coronavirus, venció en casa por 4-2 al Sport, con un gol de penalti del juvenil goleador Marinho, que se consolidó como el segundo mayor goleador del torneo.

Las otras anotaciones del Santos fueron de Lucas Braga, Bruno Marques y el venezolano Yeferson Soteldo de penalti, mientras que el Sport descontó por intermedio de Marquinhos y Leandro Barcia.