Reanudado el Gran Premio de Baréin; Grosjean salvó la vida de milagro

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de F1, que fue interrumpido este domingo en el circuito de Sakhir con bandera roja, nada más darse la salida, a causa del escalofriante accidente del francés Romain Grosjean (Haas), acaba de reanudarse desde la parrilla y con las posiciones que ocupaban los pilotos en el momento del parón.

Al tocarse con el Alpha Tauri del ruso Daniil Kvyat, el galo -que no sufre lesiones mayores salvo quemaduras en manos y tobillos- se estrelló contra la barrera y destruyó de forma espectacular su monoplaza, que se incendió. La prueba se interrumpió de forma inmediata, con bandera roja; y más adelante se informó de que la reanudación se retrasaría ya que, aparte de retirar de pista los restos del Haas de Grosjean, se tuvo que reparar la valla de seguridad contra la que éste se había estrellado.

Durante unos instantes se llegó a temer lo peor en Sakhir, ya que la realización de televisión no ofrecía la repetición del accidente, del que en directo se había apreciado que el coche de Grosjean estaba envuelto en llamas.

Más adelante se vieron las imágenes del galo, consciente y sin aparentes problemas, en el coche médico. Con lo cuál se recuperó cierta calma en el circuito de Sakhir.

No obstante, el visionado de la evacuación del francés, que durante unos segundos estuvo ardiendo dentro del 'cockpit' de un coche partido literalmente en dos, fue igualmente escalofriante.

La fugaz pesadilla se saldó inicialmente con pequeñas quemaduras en manos y tobillos, según informó su escudería; antes de que Grosjean fuese evacuado a un hospital militar de Manama, la capital del reino arábigo, para ser examinado de forma más detallada.

La carrera quedó interrumpida en la primera vuelta, en la que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -ya matemáticamente séptuple campeón del mundo-, que salía desde la 'pole', mantuvo su primer puesto; pero en la que el holandés Max Verstappen (Red Bull) avanzó uno y es segundo.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) mejoró dos plazas y retomó la prueba -prevista inicialmente a 57 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros- en tercera posición. El español Carlos Sainz (McLaren), decimoquinto en parrilla, reanudó la carrera en decimotercera posición.