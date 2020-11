R.Dominicana derrota 89-75 a Islas Vírgenes en clasificatorio AmeriCup 2022

Fotograf�a cedida por Federaci�n Dominicana de Baloncesto que muestra el enfrentamiento entre Rep�blica Dominicana y las Islas V�rgenes Estadounidenses hoy, durante la segunda ventana del clasificatorio para la AmeriCup 2022 de baloncesto, en Punta Cana (Rep�blica Dominicana). EFE/ Federaci�n Dominicana De Baloncesto

Santo Domingo, 29 nov (EFE).- La República Dominicana se impuso este domingo por 89 a 75 a las Islas Vírgenes Estadounidenses en el primer partido de la segunda ventana del Grupo C del clasificatorio de la AmeriCup 2022, que se disputa en forma de 'burbuja' en un hotel de Punta cana, en el este del país caribeño.

El mejor anotador dominicano fue Eloy Vargas, con 23 puntos, mientras que por las Isla Vírgenes destacó Georgio Milligan con 20; Ángel Delgado acumuló 12 rebotes por el lado dominicano, e Ivan Asca 8 por los virgenenses. Gelvis Solano protagonizó 7 asistencias para los anfitriones, una menos que Walter Hodge para los suyos.

Los dominicanos se enfrentarán a las 20.30 de este lunes (00.30 GMT del martes) a la selección de Cuba, que no podrá contar con su estrella Javier Justiz por una lesión y tendrá como principal punta de lanza al pívot Jasiel Rivero, del San Pablo Burgos español.

El equipo anfitrión partió como favorito frente a sus dos adversarios, aunque no cuenta con sus jugadores de la NBA, pero sí con el trío formado por Ángel Delgado, ala pívot del Estudiantes español; el escolta Rigoberto Mendoza, del Maccabi Haifa israelí; y el base Andrés Feliz, que juega en el Illinois de la liga universitaria de Estados Unidos.

La República Dominicana ocupa el lugar 19 en la clasificación de la FIBA, mientras que las Islas Vírgenes están en el puesto 51 y Cuba en el 63.

Canadá también forma parte del grupo, pero no acudió a República Dominicana debido a la pandemia del coronavirus, por lo que en esta ventana solo se jugarán estos dos partidos.

En los dos encuentros correspondientes a la primera ventana, disputada en Canadá el pasado febrero, las cuatro selecciones participantes quedaron empatadas a una victoria y una derrota.

Las tres mejores selecciones del grupo, que aún tiene que disputar una tercera ventana, se clasificarán para la AmeriCup 2022.