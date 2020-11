Pronostican temperaturas de congelación para el norte de Florida el martes

A partir del martes debido a una "r�faga de fr�o invernal podr�a hacer temblar al sur" de Estados Unidos y llega antes de lo habitual. EFE/CRAIG LASSIG/Archivo

Miami, 29 nov (EFE).- El primer frente frío de este año dejará temperaturas de congelación en el norte de Florida (EE.UU.) a partir del martes de la próxima semana, debido a una "ráfaga de frío invernal que podría hacer temblar al sur" de Estados Unidos y llega antes de lo habitual.

Esto será la consecuencia de un sistema de tormentas que afectará con un "clima severo" a partes del sureste del país este domingo.

"Detrás de esta potente tormenta habrá una ráfaga de aire frío del Ártico que se infiltrará tan al sur como el valle de Mississippi", dijo este domingo Nicole LoBiondo, meteoróloga del observatorio meteorológico privado AccuWeather.

Más al sur, esta primera helada llegará antes de lo habitual, añadió. En Jacksonville (noreste de Florida), el pronóstico mínimo para el martes por la noche es de 29 grados Fahrenheit (-1,6 grados centígrados).

La primera congelación normal no ocurre generalmente hasta el 12 de diciembre. Además, ha pasado casi un año desde que se observó una temperatura de congelación allí (en Jacksonville), y la última ocurrió el 22 de enero, indicó el observatorio.

Aunque no se espera una helada más al sur del denominado "estado del sol", las temperaturas estarán muy por debajo de lo normal en todo Florida.

En Orlando (centro), el mínimo de 37 grados Fahrenheit (2,7 C) el martes por la noche estará muy por debajo de 55 Fahrenheit (12,7 C) que es lo habitual en esta época.

Tampa (oeste) también estará casi 20 grados por debajo de lo normal, con un pronóstico de 40 Fahrenheit (4,4 C) frente al normal de 57 (13, 8 C).

Incluso Miami estará frío para sus estándares, con un pronóstico mínimo de 51 (10, 5 C). La mínima típica para estas fechas es una temperatura de 67 grados Fahrenheit (19,4 C).

Mientras que este domingo y el lunes se quedarán las temperaturas en los 80 Fahrenheit (26,6 C), el martes y el miércoles serán los días para sacar los "jerseys", señaló hoy la televisión Local 10, del sur de Florida.

"Ese es el frente frío No. 1. Luego, el sur de Florida se calienta hacia el fin de la semana, pero justo detrás está el frente frío No. 2, que ingresa al área el próximo domingo y podría ser una repetición del primer frente frío", advirtió el medio.

El aire frío del martes será el más frío en el sur de Florida este año desde el 1 de marzo, cuando las temperaturas bajaron a 55 grados Fahrenheit (12,7 C).

No obstante, se espera que las temperaturas vuelvan más cerca de lo normal en todo el sur el miércoles y jueves, avanzó AccuWeather.