Primeras declaraciones de Lydia Bosch tras anunciar que padece cáncer

MADRID, 29 (CHANCE)



Hace un par de días Lydia Bosch aprovechaba su cumpleaños para informar a todos sus seguidores que padecía cáncer de piel. Una noticia que nos dejó de lo más sorprendidos posible porque no esperábamos que la actriz estuviera pasando por este pequeño bache, pero lo cierto es que su sonrisa y su certeza de que se va a poner en manos de los mejores para pasar cuanto antes este momento, nos hacen entender que se va a enfrentar a ellos con fuerza y energía.



Y es que tal y como comentó ella, se trataba de un cáncer nada agresivo, pero que sí requería de tratamientos para vencerle lo antes posible. Hemos visto a la actriz por primera vez tras anunciar esta noticia y lo cierto es que se ha mostrado ante las cámaras de lo más esperanzada posible: "Todo muy bien, gracias".



En cuando cómo va a ser el tratamiento, Lydia Bosch no ha querido dar detalles y ha contestado: "Todo perfecto" y todo ello con una sonrisa en la cara que la apreciábamos por su brillo en los ojos ya que con la mascarilla de seguridad puesta es difícil visualizarla. De esta manera, la actriz ha dejado claro que no quiere preocupar y que va a estar muy tranquila, algo que ha llegado a su vida y que va a enfrentarse a ello con positividad ya que el pronóstico es bastante favorable.