Panamá llega a 164.729 casos de coronavirus y 3.060 muertes desde marzo

Una mujer se somete a una prueba hisopada de coronavirus en Ciudad de Panam� (Panam�). EFE/ Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 29 nov (EFE).- Panamá agregó este domingo 1.276 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 21 muertes por la covid-19, que elevaron a 164.729 los contagios confirmados y a 3.060 las defunciones por la enfermedad desde el pasado 9 de marzo, cuando se detectó el patógeno en el país.

El boletín diario del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que hay 1.138 personas hospitalizadas, 151 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 987 en sala general.

Aisladas en sus casas están 16.264 pacientes mientras que otros 651 se encuentran en hoteles que funcionan como hospitales, dijo el Minsa, que cifró en 143.616 los pacientes recuperados de la enfermedad.

En las últimas 24 horas se aplicaron 8.698 pruebas para detectar el SARS-CoV-2, que arrojaron un porcentaje de positividad de 14,7 %.

La letalidad de la covid-19 en Panamá se sitúa en el 1,86 %, de las más bajas del continente, indicó el despacho de Salud, que recordó que la gran mayoría de las defunciones se registran en la población de más de 65 años.

En ese sentido, y ante el repunte de casos que registra el país centroamericano, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, insistió en que le "toca a la población joven seguir las normas de bioseguridad y los protocolos establecidos su despacho para evitar los contagios".

"Hay que tener presente que las estadísticas revelan que los jóvenes son la mayoría de los casos (de la covid, pero), lamentablemente son los adultos mayores los que padecen de manera más severa y los que fallecen", dijo un comunicado del Minsa.

El ministro Sucre reiteró el pedido de que, ante las fiestas de fin de año, se eviten las aglomeraciones a la hora de hacer compras, y que se demuestre el amor por las madres, cuya día, el 8 de diciembre, es festivo nacional en Panamá, absteniéndose en lo posible de visitarla para no ponerla en riesgo de contagio.

El repunte de la covid-19 en Panamá se expresa en el hecho de que los nuevos contagios diarios no bajan de 1.000 desde la segunda semana de este mes de noviembre, con la cifra récord de 1.755 reportados el pasado jueves por las autoridades.

También este noviembre se han registrado récords en el número de pruebas aplicadas para detectar el SARS-CoV-2: 11.090 en 24 horas según el reporte del pasado día 21, una cifra incluso superior a las 10.000 pruebas diarias que el Ministerio de Salud se planteó como meta.

El ministro Sucre sostuvo que ante este repunte giró instrucciones para reforzar las jornadas de trazabilidad, porque "no se puede bajar la guardia, por el contrario, hay que reforzar las acciones en todo el país para evitar que los casos sigan en aumento".

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes que ha llegado a situarse como el de mayor tasa de transmisión de la covid-19 en la región, ensaya desde el pasado 12 de octubre una "nueva normalidad" con casi todas las actividades comerciales y productivas abiertas, por lo que las autoridades ya preveían un alza de los contagios.