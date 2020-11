Panamá acopia 163.453 casos de coronavirus y 3.039 muertes por la enfermedad

De acuerdo con el bolet�n diario del Ministerio de Salud (Minsa) hay 1.095 personas hospitalizadas, 145 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 950 en sala general, mientras que 15.798 est�n aisladas en sus casas y 649 en hoteles que funcionan como hospitales. EFE/ Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 28 nov (EFE).- Panamá sumó este sábado 1.709 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 9 muertes por la covid-19, que elevaron hasta 163.453 los contagios confirmados y 3.039 las defunciones en 266 de pandemia en el país, que vive un repunte de la enfermedad que las autoridades pretenden enfrentar evitando un nuevo cierre de la golpeada economía.

De acuerdo con el boletín diario del Ministerio de Salud (Minsa) hay 1.095 personas hospitalizadas, 145 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 950 en sala general, mientras que 15.798 están aisladas en sus casas y 649 en hoteles que funcionan como hospitales.

En las últimas 24 horas se realizaron 10.936 test, que arrojaron un porcentaje de positividad del 15,6 %, y que elevaron hasta 891.680 los aplicados desde el pasado 9 de marzo, cuando se reportó el primer caso de la enfermedad en el país centroamericano.

En Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes que ha llegado a situarse como el de mayor tasa de transmisión de la covid-19 en la región, la letalidad de la enfermedad es del 1,9 %, de las más bajas del continente.

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL REPUNTE SIN APLICAR NUEVOS CIERRES

El repunte de la covid-19 en Panamá se expresa en el hecho de que los nuevos contagios diarios no bajan de 1.000 desde la segunda semana de este mes de noviembre, con la cifra récord de 1.755 reportados el pasado jueves por las autoridades.

También este noviembre se han registrado récords en el número de pruebas aplicadas para detectar el SARS-CoV-2: 11.090 en 24 horas según el reporte del pasado día 21, una cifra incluso superior a las 10.000 pruebas diarias que el Ministerio de Salud se planteó como meta.

Las autoridades han dicho que, ante el repunte de casos que se está registrando justo antes festivos muy tradicionales en Panamá, como el Día de la Madre (8 de diciembre), se buscan estrategias que eviten afectar la reactivación de la economía, muy golpeada tras más de seis meses de cierres y restricciones que fueron levantadas a mediados de octubre.

"Tenemos estrategias nuevas en las que no necesariamente vamos a tener que cerrar los sectores económicos, sino que podemos hacer cercos sanitarios, como he dicho anteriormente, una calle, un edificio, un corregimiento, un distrito, buscando la manera de mantener ese equilibrio del sector económico y el sistema sanitario", dijo este sábado el director de la Región Metropolitana de Salud del Minsa, Israel Cedeño.

La economía de Panamá se contrajo un 18,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo período de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

En declaraciones difundidas por el diario La Prensa, Cedeño señaló durante un operativo de trazabilidad en una población aledaña a la capital, que la capacidad hospitalaria no está colapsada ante el aumento de casos diarios reportados.

Añadió que "lo más seguro" es que se seguirán "reportando muchos casos en los próximos días" ya que los equipos de trazabilidad están en la calle "encontrando casos y esa es la clave".

"Si, lamentablemente, la gente está bajando la guardia, se está contagiando, nosotros los estamos detectando prontamente", dijo Cedeño.

Panamá ensaya desde el pasado 12 de octubre una "nueva normalidad" con casi todas las actividades comerciales y productivas abiertas, por lo que las autoridades ya preveían un alza de los contagios.