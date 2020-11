Naicen da la sorpresa al triunfar en Red Bull Uruguay

Vista general de una final de "batalla de gallos" celebrada en el Palacio de Vistalegre de Madrid. EFE/David Fern�ndez/Archivo

Madrid, 29 nov 2020 (EFE).- Naicen dio la sorpresa al proclamarse campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en Uruguay tras derrotar a Wordplay en la última ronda y será el representante charrúa en la Final Internacional del próximo 12 de diciembre en República Dominicana.

Naicen se convirtió en el campeón uruguayo de Red Bull en 2020 al derrotar a Ualde en octavos de final, a Alexunder en cuartos, a Sok en semifinales y a Wordplay en la final. Así, Naicen será el representante charrúa el próximo 12 de diciembre en la Final Internacional de República Dominicana.

Junto a él, también están ya clasificados para la cita mundialista Bnet, Valles-T, Minos, Acertijo, Shield Máster, Rapder, SNK, Éxodo Lirical, Yartzi, Skone, Elevn, Stick, Tata y Aczino, toda vez que el mexicano confirmó su participación.

El montevideano se convirtió en el tercer campeón uruguayo de la historia, ocupando un privilegiado lugar junto al fallecido R Loko, que lo logró en formatos anteriores, y a Franco, héroe del año pasado cuando Red Bull volvió a celebrar 'la madre de todas las batallas' en el país sudamericano.

Desde los alrededores del Mercado Modelo y la escena 'underground' uruguaya hasta que ha logrado colgarse la medalla de campeón nacional sobre el 'cypher' de Red Bull, Naicen ha forjado su perfil en las plazas y se ha labrado su trayectoria en eventos de la magnitud de 3XFreestyle o Batalla de Maestros (BDM).

A pesar de su seguridad a la hora de ejecutar cada una sus rimas, repletas de estilo, musicalidad, fluidez y juegos silábicos, el camino de Naicen hasta el campeonato también tuvo sus altibajos. En 2019, el ahora mejor improvisador de Uruguay no pudo superar los octavos de final, donde cayó a las primeras de cambio ante Cronin.

En la presente edición, antes de alcanzar la última de las rondas tuvo que imponerse en un extenuante enfrentamiento ante Alexunder, que finalmente consiguió inclinar a su favor tras dos igualadas réplicas.

En la final, a pesar de su notable desempeño, Wordplay no pudo más que celebrar la plata ante el impecable papel de Naicen, mientras que Hammer se sobrepuso a Sok en la lucha por el tercer puesto que da acceso directo a la edición del próximo año.

Más allá de no poder terminar en el podio, Sok empezó la jornada presentando su candidatura como uno de los principales aspirantes a disputar el trono, pues derrotó a Franco, campeón de la pasada edición, en octavos de final, arrebatándole todas las opciones de repetir triunfo y escribir la hazaña del bicampeonato.

David Timón y Pedro Martín