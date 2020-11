Mujica expresa el deseo de que el expresidente uruguayo Vázquez "no sufra"

En la imagen, el expresidente de Uruguay, Jos� Mujica. EFE/Santiago Carbone/Archivo

Montevideo, 29 nov (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) expresó este domingo el deseo de que su compañero de filas en el Frente Amplio (FA), el también exmandatario Tabaré Vázquez, "no sufra" por el cáncer de pulmón que padece y por el que afrontó una recaída en los últimos días.

"Naturalmente es un estado de salud muy delicado y lo que más me preocupa es que no sufra", comentó el exguerrillero tupamaro en declaraciones a Radio Monte Carlo.

Mujica aludió a la "cantidad de factores secundarios que son mortificantes y esa opción de lo que llaman la cirugía por medio del uso de radiaciones es un asunto delicado y que tiene consecuencias secundarias".

El que fuera presidente de Uruguay entre los dos mandatos de Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) dijo también que al "no poder hacer nada ni contribuir en nada", lo mejor es no "molestar".

Mujica y su esposa, la senadora y exvicepresidenta Lucía Topolansky, habían visitado días atrás a Vázquez en su domicilio, donde conversaron sobre la posibilidad de que Marcos Carámbula presida el Frente Amplio como relevo de Javier Miranda, actual responsable, a partir de las elecciones internas de 2021.

En una foto difundida en ese momento por la coalición de izquierda, se ve a los tres sentados y sonrientes ante una mesa con bizcochos y agua.

El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, de 80 años, recibió este domingo la visita de un equipo sanitario dentro de la rutina de la "internación domiciliaria", como explicó ayer su hijo Álvaro, tras una "trombosis aguda del miembro inferior izquierdo" relacionada con el cáncer de pulmón que sufre, de la que se "está recuperando bien".

Hasta su domicilio en el barrio del Prado se acercaron también algunos familiares y un par de personas que dejaron en la entrada banderas del FA para enviar ánimos al exmandatario.

Vázquez anunció el 18 de agosto de 2019, cuando todavía era presidente de Uruguay, que le fue detectado un nódulo pulmonar y, cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno.

Aunque el pasado 13 de diciembre se dio a conocer que estaba curado de dicho cáncer, su estado físico desde entonces ha sido bastante delicado y la pandemia de la covid-19 redujo aun más sus escasas apariciones públicas.

Vázquez se convirtió en 2005 en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay tras 175 años de gobiernos conservadores.