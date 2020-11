Lyon y Mónaco alcanzan al Lille y se ponen a dos puntos del PSG

El Lyon (3º), que ganó por 3-0 al Reims (17º), y el Mónaco (4º), que venció por el mismo resultado al Nimes (16º), se situaron este domingo a dos puntos del líder París Saint-Germain.

También a dos puntos del PSG está el Lille (2º), que no pasó del empate 1-1 en el terreno del Saint-Etienne (15º), desaprovechando la ocasión de alcanzar al equipo de la capital, que el sábado había empatado 2-2 con el Burdeos (13º).

Invicto desde mediados de septiembre, el Lyon se impuso en su partido con un nuevo gol de Karl Toko Ekambi (minuto 22), un disparo del brasileño Bruno Guimares (48) y el primer tanto de la temporada del ariete Moussa Dembélé (66).

El Reims, que jugó con un futbolista menos durante una hora por la expulsión de Moreto Moro Cassama tras una falta cometida sobre Memphis Depay en el minuto 32, seguirá coqueteando con la zona de descenso.

Con este triunfo contundente el Lyon se sigue postulando como uno de los rivales por el título a tener en cuenta por un irregular PSG.

"Ha sido un partido bien controlado", celebró el técnico de los lioneses, Rudi Garcia.

"Debemos continuar con esta dinámica y mirar hacia arriba. Hay que encadenar victorias. Es la priemra vez que ganamos tres veces seguidas", apuntó.

El Mónaco también mostró su candidatura gracias a los goles de Sofiane Diop (19), Gelson Martins (75) y Kevin Volland (77).

Después de su dura derrota por 4-1 a finales de octubre en Lyon, el equipo del Principado ha encadenado cuatro victorias.

- El Montpellier, también en la carrera -

En el último partido del día, el Lille tenía la oportunidad de alcanzar a puntos al PSG, en caso de triunfo, pero empató 1-1 en Saint-Etienne y continúa por lo tanto a dos unidades, ahora dentro de ese cuarteto de perseguidores directos del líder.

El Saint-Etienne (15º), que llevaba siete derrotas consecutivas en esta Ligue 1, se adelantó en el 33 con un penal transformado por el marroquí Wahbi Khazri y el Lille evitó la derrota con un tanto de Jonathan Ikoné en el 65.

El técnico del Lille, Christophe Galtier, consideró el penal en contra de su equipo "un error manifiesto de arbitraje".

"Decisiones arbitrales no nos han sido favorables, aunque eso no oculta nuestra primera parte, que fue floja. Es un tropiezo porque no hemos hecho un partido completo", señaló.

El Montpellier, que ganó 1-0 al Lorient (18º), es cuarto igualmente con 23 puntos, los mismos que Lille, Lyon y Mónaco, en una parte alta de la tabla muy apretada.

El colista Dijon sigue último pero se tomó un respiro al ganar 3-1 en el terreno del Niza (11º), que sufrió una tercera derrota consecutiva.

Con dos partidos menos, el Marsella (21 pts, 6º), que el sábado ganó 3-1 al Nantes (14º), tiene una buena posición para situarse en la pelea por el título.

bur-jta/dr/mcd