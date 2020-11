Llueven críticas a expresidente Vizcarra por su candidatura al Congreso

En la imagen el expresidente Mart�n Vizcarra. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 29 nov (EFE).- Varios líderes políticos peruanos criticaron este domingo la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso, durante la celebración de las elecciones internas de los partidos con miras a los comicios generales del 11 de abril.

El líder del Partido Morado y precandidato a la presidencia de la República en 2021, Julio Guzmán, comentó que la postulación de Vizcarra es "un error" porque tiene una investigación por presunto soborno en curso.

"Si en verdad es inocente, hubiera sido recomendable que hubiera respondido a un proceso de investigación y no en el Congreso", declaró Guzmán, tras participar en las elecciones internas de su partido en Lima.

El segundo favorito de las encuestas a la presidencia de Perú agregó que Vizcarra postulará por un movimiento político, Somos Perú, que estuvo a favor de su destitución en el Parlamento.

"En el Partido Morado no queremos saber nada de los golpistas. Me parece un error", remarcó.

El actual mandatario de Perú es precisamente un legislador del Partido Morado, Francisco Sagasti, que asumió la presidencia tras la renuncia de Manuel Merino, otro extitular del Congreso que reemplazó a Vizcarra, tras su destitución a inicios de este mes.

Vizcarra había disuelto el anterior Congreso en 2019 porque se oponía a las reformas políticas que emprendió para combatir la corrupción en ese poder del Estado y en el Poder Judicial.

Sin embargo, las críticas contra su anunciada candidatura se dirigen ahora a un supuesto intento de buscar inmunidad legislativa, a raíz de las investigaciones en la Fiscalía por una denuncia de corrupción cuando fue gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014.

El también precandidato presidencial del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró sobre Vizcarra que "si su conciencia lo ha hecho postular para servir al Congreso, a buena hora".

Pero que "si su conciencia lo ha hecho para blindarse, sería lamentable, porque el Congreso no puede tener de nuevo congresistas corruptos y coimeros (que reciben sobornos)", añadió.

Acuña votó en las elecciones internas de su partido, uno de los movimientos que apoyó la destitución de Vizcarra, realizadas en un colegio del distrito de Pueblo Libre, en Lima.

De otro lado, las elecciones en los partidos políticos que participarán en los comicios generales del próximo año encuentran a algunos grupos con el peligro de ser apartados de la campaña, como Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

La fiscalía que investiga a Fujimori por presunto lavado de activos en las últimas campañas políticas ha pedido la suspensión de Fuerza Popular al considerar que fue creado con el fin de recolectar fondos en forma ilícita.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) declaró a la prensa que la suspensión "significaría una pena de muerte para el partido político" y confió en que no ocurra.

Keiko Fujimori participó este domingo en la elección de los delegados que elegirán en su partido a los candidatos a las elecciones por la presidencia de la República y el Congreso para el periodo 2021-2026.