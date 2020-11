Koeman: "La lesión de Lenglet parece que no es muy grave"

El defensa del Barcelona Clement Lenglet (c) y el centrocampista del Osasuna Jon Moncayola (d), durante el partido de la und�cima jornada de la Liga de Primera Divisi�n disputado este domingo en el Camp Nou. EFE/ Andreu Dalmau

Barcelona, 29 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que estuvo hablando con los médicos "y parece que no es muy grave la lesión de Lenglet" después de que el central francés se tuviese que retirar lesionado en el triunfo por 4-0 ante el Osasuna.

"Aunque no sé si va a llegar para el partido del miércoles ante el Ferencvaros", añadió Koeman en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Preguntado por la titularidad de Martin Braithwaite, el técnico holandés la aclaró: "Preveía un partido contra un contrario que nos esperara mucho atrás. Así que esperábamos jugar mucho tiempo en su campo, y por eso necesitábamos un '9' más que Griezmann y Messi. Y este es Braithwaite".

Koeman consideró que "ha habido altibajos en el partido" por culpa del "nivel de concentración" de su equipo: "En el segundo tiempo no salimos bien y Osasuna tuvo oportunidades de gol y seguramente mereció marcar uno".

Respecto al partido de Griezmann, que fue el autor del segundo gol, Koeman dijo que "siempre trabaja al máximo para tener esta efectividad y por sus movimientos ha encontrado más libertad y espacios. Parece que se siente más liberado y un gran gol como el de hoy siempre te da mucha confianza".

En cambio, se mostró algo crítico con el central del filial Óscar Mingueza. "En general ha hecho un gran partido, pero ha perdido dos balones que casi nos comportan dos goles en contra. Como central puedes hacer un gran partido pero dos fallos pueden costar muy caros", opinó.

Koeman también se refirió a la dedicatoria de Leo Messi a Diego Armando Maradona en el cuarto gol, cuando mostró una camiseta con el 10 de Newell's Old Boys. "Para mí fue un momento muy emotivo", resumió.