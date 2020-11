JJ.OO.- Miguel Carballeda: "Espero que el compromiso de 'Amigos para siempre' de Barcelona no se rompa nunca"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, recordó que "el empuje, fuerza y tirón" de los Juegos de Barcelona de 1992 fue clave para que hace 25 años se pusieran en marcha, y deseó que "el compromiso" que se acuñó entonces reflejado en la canción 'Amigos para siempre' "no se rompa nunca", mientras que reconoció que lo más difícil fue romper "las barrera mentales" y que "el movimiento es imparable" cuando suman todas las partes implicadas.



"Arrancamos hace cuarto de siglo gracias al empuje y fuerza que nos dio Barcelona'92, que fueron unos grandes Juegos, tanto que aún hay compañeros de otros países que cuando vamos a competir a otros nos siguen recordando aquella maravillosa experiencia, que fue un antes y un después, porque había Juegos, pero no se parecían a nada lo que hay hoy", señaló Carballeda en una entrevista a Europa Press.



Para el dirigente, ese cambio tan significativo "lo produjo la apuesta" por aquella cita. "Y la compartimos todos: el Gobierno, la Familia Real, el Gobierno de Cataluña y la ONCE, que ayudó a que se celebraran los mejores Juegos de la historia. Todos acuñamos ese compromiso de 'Amigos para siempre', que espero que no se rompa nunca, porque es muy importante", subrayó en relación a la popular canción del grupo 'Los Manolos', que fue una de las protagonistas de Barcelona'92.



El mandatario tiene claro que el deporte paralímpico y para personas con discapacidad "ha cambiado muchísimo" desde entonces, aunque "costó" mucho el "poder convencer a las administraciones, organizaciones y diferentes federaciones" que había que crear el Comité Paralímpico "como en otros países".



"Fuimos rompiendo barreras, las mentales que son las peores. La gente decía: ¿cómo se va a hacer un comité de deportistas con discapacidad? Pero era algo que se hacía en muchos países y ahí nos ayudó mucho el tirón de Barcelona, porque la sociedad se dio cuenta de que era posible que las personas con discapacidad teníamos el nivel, las ganas, la fuerza y la valentía para asumir esa responsabilidad", añadió.



Ahora, cree que en estos 25 años han recorrido "un camino que ha venido a demostrar que España es una potencia en el deporte paralímpico", un dato que refuerza una encuesta realizada por el Comité Paralímpico Internacional "en todo el mundo" para ver cuánto conoce la sociedad de un país al deporte paralímpico y en la que "sólo está por delante Japón, que atiende a sus personas con discapacidad de una forma exquisita". "Esta segunda posición será por algo, por el trabajo también del Comité y sus deportistas, pero también porque la sociedad está ya implicada y confían lo que estamos haciendo", indicó.



Este aniversario del CPE llega justo semanas después de que el propio Carballeda haya sido reelegido al frente del organismo, "un reto ilusionante" y "un compromiso serio e importante" para el gallego, que recibió un total apoyo para un nuevo ciclo, algo que "siempre da seguridad y confianza".



El pontevedrés, que accedió al cargo presidencial por primera vez en 2003, se refirió al trabajo de las federaciones que ya han incluido a los deportistas con discapacidad en sus estructuras como la de ciclismo o tenis de mesa. "Poder hablar de inclusión nos da una nueva dimensión, es una oportunidad y un ejemplo positivo para nuestros deportistas que se sientes más integrados y para los que no tienen una discapacidad que tienen un ejemplo que les ayuda a superarse", aseveró.



De todos modos, dado que esta responsabilidad "es vocacional", también ha hecho que, "a veces", se haya pensado continuar, tras tener que afrontar momentos complicados, como el actual con el coronavirus. En este sentido, alabó al "pequeño equipo de profesionales" con el que cuenta y a aquellos exdeportistas que "son los hacen el trabajo diario".



"SALDREMOS ADELANTE CON LA FUERZA DE TODOS"



"Afortunadamente, el crédito que tienen nuestros deportistas, técnicos, federaciones y clubs es muy importante, pero también quiero resaltar el apoyo del CSD y de Irene (Lozano, su presidenta) porque es vital, y el de los mejores patrocinadores, empresas de las más importantes y que han dado un paso adelante al conceder parte de sus dividendos a la responsabilidad social en estos momentos tan difíciles. Cuando sumamos todo, el movimiento es imparable", advirtió.



El presidente del CPE, que también tuvo que afrontar lo delicado de la crisis económica de inicios de esta década, no olvida lo duro de la actual porque "se ha llevado a gente". "Ojalá la vacuna nos dé una solución y que podamos acudir a Tokio con todas las garantías", deseó. "Pero superaremos estos porque somos paralímpicos y eso significa superación. Saldremos adelante con la fuerza de todos, la sociedad necesita ejemplos de mujeres y hombres que sean capaces", remarcó.



De cara a Tokyo 2020, sabe que los organizadores tendrán que "cambiar muchas cosas, no les queda más remedio", a causa de la pandemia. "Tenemos el poso del miedo y hay que tomar todas las precauciones, pero el hecho de volver a competir da vida porque la vida es un poco mejor si tenemos un poco de amor y deporte", afirmó.



"¿Quién dijo miedo? Teniendo buena gente a tu lado y una buena meta, lucharemos. Hay otros países que trabajan muy bien, pero España no le tiene miedo a ninguno, hacemos un trabajo entre todos y nuestros chicos y chicas están dispuestos a ganar a cualquiera, no vamos a bajar la guardia", agregó de cara a la cita de la capital japonesa.



Finalmente, Miguel Carballeda valoró los proyectos de Promesas que apoyan AXA (natación), Liberty Seguros (Atletismo), Cofidis (Ciclismo) o la Federación Española de Triatlón. "Es la forma de sacar adelante a la cantera. Varios de estos deportistas irán a Tokio y alguno seguro que da una sorpresa positiva, y eso es gracia al compromiso de esas empresas sociales a una parte que más necesita ese apoyo porque para las promesas son importantes para tener garantías de futuro", sentenció.

