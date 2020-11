Italia registra 20.648 casos y 541 muertos y tres regiones salen de la zona roja

EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI/Archivo

Roma, 29 nov (EFE).- Italia registró 20.648 nuevos casos y 541 fallecidos en las últimas 24 horas, números de nuevo inferiores a los del sábado, y tres regiones, entre ellas Lombardia, salieron de la zona roja donde se había impuesto el confinamiento.

Con estas cifras, los muertos desde el inicio de la pandemia en febrero son ya 54.904 y los casos totales de coronavirus 1.585.178

Se confirma que están descendiendo los contagios y la mejora de la situación en los hospitales, ya que han descendido en 429 los hospitalizados, que son 36.6321 y también los ingresados en las unidades de cuidados intensivos que son 3.753, con 9 pacientes menos respecto al sábado.

Aunque el descenso de los contagios es una dinámica de los últimos días, hoy también se debió, como es habitual los domingos, en la realización de muchos menos test.

Por ejemplo en el Lacio, cuya capital es Roma, después de 26 días, la región tiene menos de 2.000 casos.

Mientras se espera el decreto del Gobierno con las nuevas medidas para afrontar los contagios en diciembre, desde hoy tres regiones: Lombardía, Piamonte y Calabria pasan de la zona roja a la naranja, mientras que Liguria y Sicilia vuelven a la zona amarilla.

A las regiones que habían sido consideradas en zona roja se les había aplicado un confinamiento ligero con la prohibición de salir del domicilio excepto por trabajo, estudio o salud.

Por ello en ciudades como Milán y Turín hoy se volvieron a ver las calles llenas de gente sobre todo en las zonas comerciales.

El presidente de Lombardia, cuya capital es Milan, Attilio Fontana lanzó un llamamiento a todos los ciudadanos invitándolos a "no bajar la guardia " y recordando que "la temporada de libertad para todo no ha comenzado".

En la zona naranja no es posible desplazarse de una región a otra ni salir del propio municipio salvo por razones comprobadas de trabajo, estudio, salud o necesidad, pero hay libertad de movimiento en la propia localidad.

Sin embargo, al igual que en el resto del país, está prohibido circular desde las 22.00 a las 5.00 horas.

Además, gracias al paso de estas regiones a la zona naranja, 719.000 alumnos volverán a clase a partir de mañana, ya que en la zona roja se habían suspendido las clases para los alumnos desde segundo año de la educación secundaria.