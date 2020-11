Irán.- La UE condena la muerte de Fajrizadé mientras Israel acusa a Bruselas de "hipocresía"

TEL AVIV, 29 (DPA/EP)



El ministro de Inteligencia de Israel, Eli Cohen, ha acusado a la Unión Europea de hacer un ejercicio de "simple hipocresía" al condenar el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadé, del que la República Islámica ha acusado al Estado hebreo, que a su vez ha negado toda responsabilidad.



El sábado, la Unión Europea condenó el asesinato como un "acto criminal que contraviene el principio de respeto de los Derechos Humanos que defiende la UE", según el portavoz de Exteriores del bloque europeo, Peter Stano.



"En estos tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca que todas las partes mantengan la calma y ejerzan la máxima moderación para evitar una escalada que no puede beneficiar a nadie", hizo saber el portavoz.



La respuesta israelí ha llegado de manera contundente este domingo. "En lugar de adoptar una postura nítida sobre las sanciones que hacen falta para que Irán no se haga con un arma nuclear, una vez más la Unión Europea vuelve a enterrar la cabeza en la arena", ha denunciado Cohen, miembro del partido Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en declaraciones a la radio del Ejército israelí.



Como ya hiciera este sábado su compañero de gabinete, Tsahi Hanegbi, Cohen ha declarado que no tiene "ni idea" de quién se encuentra realmente tras el asesinato del considerado como director del programa nuclear iraní, aunque esa cuestión, para él, es lo de menos.



"Irán ha llamado explícitamente a la destrucción de Israel. De ahí, desde nuestro punto de vista, cualquiera que intente obtener un arma nuclear está señalado por la muerte", ha declarado el ministro israelí, convencido de que la República Islámica jamás ha cejado en su empeño de obtener una bomba atómica.



El ministro de Energía, Yuval Steinitz, también ha manifestado el asesinato de Fajrizadé fue "algo positivo" para el mundo, en declaraciones a la emisora pública Kan. "Esta muerte no solo es beneficiosa para Israel, sino para el mundo entero", ha declarado.

