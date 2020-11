Fútbol/Segunda.- (Crónica) El líder Mallorca golea al Logroñés y el Espanyol reacciona

29/11/2020 Mallorca - Logro��s DEPORTES LALIGA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Mallorca defendió el liderato de LaLiga SmartBank con su goleada (4-0) al Logroñés este domingo, dentro de una jornada 15 que trajo la reacción del Espanyol, que recuperó el sabor de la victoria a costa de un Zaragoza hundido (2-0), y las derrotas de Leganés y Sporting de Gijón.



El cuadro balear no tuvo piedad de un Logroñés que jugó con uno menos desde el minuto cuatro, por la roja directa a Andoni López, por sacar un gol con la mano. El inicio fue de vértigo. Santamaría paró el penalti, el VAR obligó repetirlo y lo volvió a parar.



El rechace lo convirtió finalmente Salva Sevilla y el Mallorca terminó goleando a un Logroñés que venía como el equipo más seguro de la competición. El cuadro riojano vio frenada su racha de seis victorias seguidas y el Mallorca (32 puntos), con el joven de 16 años Luka Romero cerrando el 4-0, respondió al Espanyol (30).



El cuadro perico había subido de manera provisional a lo más alto con su triunfo en casa ante el Zaragoza. Los de Vicente Moreno llevaron el peso del encuentro pero no fue hasta la última media hora cuando llegaron los goles, Óscar Gil y Darder. El Espanyol, tras dos derrotas, reacciona en la lucha por los puestos de ascenso directo y el Zaragoza encadena ya 11 partidos sin ganar.



En busca de esas dos primera plazas el Leganés vio frenado su buen momento ante la Ponferradina (3-2). Los madrileños se adelantaron con un gran gol de Juan Muñoz pero la primera parte aún tendría mucha acción. Los locales remontaron por medio de Curro Sánchez y Oscar Sielva y el propio Sielva hizo el 2-2 en propia puerta. El partido pintaba a uno de los locos.



Los pepineros salieron mejor tras el descanso, pero el gol en El Toralín fue de Yuri de penalti para la 'Ponfe'. Martí metió cambios ofensivos y el Leganés llegó a empatar en el largo descuento, por medio de Javi Hernández, anulado en el VAR por unas manos. Los del sur de Madrid se quedan terceros con 28 puntos.



Mientras, el Sporting, cuarto con 27, también cayó cuando miraba al ascenso directo ante la UD Las Palmas. El cuadro canario se dio una alegría para recuperar la fe en la temporada, remontando con el 3-2 de Edu Espiau en el minuto 84 el 0-2 con el que llegaron al descanso. Los canarios se ponen a cuatro puntos el sexto puesto.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 15.



-Viernes.



Alcorcón - Girona 1-0.



Málaga - Lugo 2-2.



-Sábado.



Sabadell - Fuenlabrada 1-2.



Rayo Vallecano - Cartagena 0-0.



Mirandés - Castellón 1-1.



-Domingo.



Albacete - Tenerife 0-2.



Espanyol - Zaragoza 2-0.



Mallorca - Logroñés 4-0.



Ponferradina - Leganés 3-2.



Las Palmas - Sporting Gijón 3-2.



-Lunes.



Oviedo - Almería 21.00.