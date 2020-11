Fútbol/Premier.- (Crónica) Cavani rescata al United y al Tottenham le vale el coliderato

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Tottenham firmó un empate sin goles este domingo ante el Chelsea en el jornada 10 de la Premier, para conformarse con el coliderato junto al Liverpool, mientras que el Manchester United remontó (2-3) al Southampton gracias a Edinson Cavani y el Arsenal cayó (1-2) ante el Wolverhampton.



Los de Jose Mourinho cedieron el protagonismo en Stamford Bridge y no supieron crear peligro a la contra. La visita del técnico portugués a la que fue su casa guardaba el premio del liderato, tras el empate del Liverpool el día antes en Brighton, pero fue el Chelsea quien creó las ocasiones y pudo llevarse el partido.



No hubo puntería y con el 0-0 terminó el choque que deja a los 'Spurs' compartiendo la cabeza de la liga con los 'reds' en 21 puntos. El Chelsea se queda tercero con 19. Además, la jornada dejó este domingo la primera gran noche de Cavani con el United, ya que marcó dos goles, en el 74' y el 93', para dar la victoria a los 'red devils', octavos a un punto de zona europea.



Por esa zona noble peleaban también Wolverhampton, sexto con su triunfo empatado con el quinto, y un Arsenal superado en el primer tiempo con el 1-2 de Daniel Podence. El golpe entre Raúl Jiménez y David Luiz en el inicio, que mandó al hospital al jugador de los 'Wolves', dejó un ambiente complicado entre los jugadores, en una segunda mitad en la que no supo reaccionar el Arsenal.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 10.



-Viernes.



Crystal Palace - Newcastle 0-2.



-Sábado.



Brighton - Liverpool 1-1.



Manchester City - Burnley 5-0.



Everton - Leeds United 0-1.



West Bromwich Albion - Sheffield United 1-0.



-Domingo.



Southampton - Manchester United 2-3.



Chelsea - Tottenham 0-0.



Arsenal - Wolverhampton 1-2.



-Lunes.



Leicester - Fulham.



West Ham - Aston Villa.

