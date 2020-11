Fran Rivera, entre la espada y la pared, mintió públicamente sobre la herencia de Paquirri

MADRID, 29 (CHANCE)



La herencia de Paquirri sigue dando de qué hablar y han salido nuevos datos que se desvelaron este sábado en el plató de Viva la vida y que nos han dejado más sorprendidos todavía que cuando Kiko Rivera se sentó en el primer especial de Cantora. Resulta que la realidad del reparto de la herencia del diestro es mucho más complejo de lo que nos habían contado y Fran Rivera ha contado medias verdades siempre públicamente, lo que no significa que haya mentido.



La denuncia que interpuso Carmina Ordóñez contra Isabel Pantoja después de la muerte de Paquirri para recuperar sus objetos personales y que ganó, solo le daba derecho a recuperar los bienes personales de la divina que estaban en Cantora, NO los de sus hijos. La comisión judicial en ese momento determina a Isabel Pantoja como depositaria de TODO lo que hay en Cantora, pero para que los hijos de Paquirri obtuviesen las pertenencias tendrían que denunciar ellos, ya que tenían representantes legales para ello.



Es decir, Carmina no podía pedirle a Isabel Pantoja lo que le pertenecía a sus hijos porque para eso, Paquirri había dejado a los albaceas a cargo de los intereses de sus hijos.



Paralelamente a la denuncia de Carmina Ordóñez, Cayetano y Fran Rivera denuncian en Madrid a la tonadillera y los hijos de Paquirri ganan el derecho de propiedad sobre lo que hay en esa sentencia, sobre las reparticiones de los bienes que se firmaron entre todos los interesados.



A esa sentencia no firme, recurre Isabel Pantoja, porque decidió por su cuenta que no tenía que dar los objetos que había firmado, ese recurso se lo estiman. Lo que dice la Audiencia es que hay un defecto a la hora de presentarla y que, Cayetano y Fran no pueden ir en solitario para que se haga el reparto tienen que ir contra todos los interesados y esto era algo que no les convenía porque entonces tendrían que ir contra todos.



Un tema del que se habló públicamente en Viva la vida y más tarde en Sábado Deluxe, donde Paloma García Pelayo explicó detalladamente el asunto, pero del que ahora se dice que nos han estado mintiendo.



Como bien hemos dicho al principio del artículo, no nos han mentido, pero sí han contado medias verdades. Cuando Fran Rivera dice que su madre gana la denuncia, es cierto, pero en esa denuncia la divina solo puede pedir sus objetos personales, no los de sus hijos. Cuando se dice que hay una orden judicial para que Isabel Pantoja devuelva los enseres personales a los hijos de Paquirri, es falso, ella recurrió y ese recurso se estimó. Lo que sí que existe es un documento que firma la cantante en el que se compromete a devolver a esos niños las pertenencias que dejó su padre.





Te Recomendamos