Fórmula 1/GP Baréin.- Sainz: "Me queda el sabor agridulce de no haber luchado la cuarta posición con Lando Norris"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que el quinto puesto conseguido en el Gran Premio de Baréin, donde ha partido decimoquinto este domingo, le deja "un sabor agridulce" por lo cerca que ha finalizado de la cuarta plaza de su compañero de equipo, el británico Lando Norris.



"Igual no parece que esté muy contento, porque me queda un poco el sabor agridulce de no haber luchado la posición con Lando con un 'pit stop' mejor y con mejor 'timing' de las paradas. No me voy a quejar. Ha sido un día muy bueno para todo el equipo. Cuando ves el cuarto a tres segundos, te queda ese saborcillo agridulce", señaló en declaraciones a Movistar F1.



Además, el madrileño afirmó que llevan "un par de domingos" complicándose "un poco la vida saliendo desde la decimoquinta posición", en esta ocasión tras sufrir un fallo mecánico en la Q2. "Al final, dos remontadas hasta el 'Top 5'. Hoy era muy complicado salir con las 'soft' -neumáticos blandos- y hacerlas durar. Pasar a todos los que iban con el medio ha sido una sorpresa para mí, y ahí ha estado la clave de la carrera", indicó.



"Estoy muy contento, porque a partir de ahí me he conseguido meter en el 'Top 6'. Es una pena, porque hemos tenido un 'pit stop' lento que nos ha costado atacar a Lando al final. No es fácil salir del 15 con 'soft'", prosiguió.



Por último, habló de sus adelantamientos al monesgasco Charles Leclerc (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y los franceses Esteban Ocon (Renault) y Pierre Gasly (AlphaTauri). "Ahí está la clave de la carrera, conseguir adelantarles en pista y hacerlo durar. Me he concentrando en, a la mínima oportunidad que tenía, adelantar, y guardar el neumático. En el segundo stint, pasar a los Renault y compañía ya era más sencillo. Me he sorprendido un poco a mí mismo", concluyó.

