Florida añade en un día 7.363 casos y 59 muertes por la covid-19

Miami, 29 nov (EFE).- El estado estadounidense de Florida añadió este domingo 7.363 casos nuevos del coronavirus SARS-CoV-2 y otras 59 muertes provocadas por la enfermedad de la covid-19 con una tasa diaria de positividad en aumento y en pleno repunte de contagios en el país, según cifras suministradas por el Departamento de Salu estatal.

Florida acumula un total de 992.660 casos confirmados del SARS-CoV-2 y 18.736 fallecimientos por la covid-19 desde el inicio del brote, incluyendo residentes y no residentes, de acuerdo con el tablero oficial de datos.

La tasa de positividad en todo el estado de las pruebas realizadas el sábado, más de 90.000 tests, fue de 7,83 %. La del viernes pasado fue de 7,14 %

En este sentido, el condado de Miami-Dade, considerado el epicentro de la pandemia en Florida, superó este domingo el 10 %, que es el umbral establecido por especialistas y autoridades sanitarias para sostener una reapertura comercial amplia.

Con cerca de tres millones de habitantes, Miami-Dade añadió hoy 2.024 positivos y 11 decesos, con totales desde el 1 de marzo de 227.656 y 3.834, respectivamente.

Las hospitalizaciones en este condado han aumentado en las últimas horas, de 598 ayer a 621 este domingo, según la Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés).

La alcaldesa Daniella Levine Cava alentó el uso de mascarillas, aunque el Gobierno estatal no ha penalizado todavía no llevarla.

"#MaskUpMiami para protegernos unos a otros y proteger a nuestros trabajadores de la salud esenciales en primera línea", tuiteó hoy la alcaldesa de Miami-Dade, que registró un 10,4 % de positividad en la jornada del sábado.

A este condado le sigue su vecino Broward con 821 nuevos casos y siete decesos añadidos. Sus totales son de 106.698 casos y 1.659 muertes.

Más del 38,6 % de los nuevos casos reportados hoy en Florida se produjeron entre Miami-Dade y Broward.

Estados Unidos rebasó la cifra de 265.000 fallecidos por covid-19 y superó ya los 13 millones de contagiados, a la vez las autoridades advirtieron este domingo de un repunte de casos en los próximos días tras las fiestas de Acción de Gracias.

El balance a las 11.00 hora local (16.00 GMT) es de 13,2 millones de casos y 266.119 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Solo el sábado se registraron 1.192 fallecimientos y 151.245 nuevos contagios en todo el país.