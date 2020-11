Expresidente Medina, indignado por detención "abusiva" de sus exfuncionarios

El expresidente de la Rep�blica Dominicana Danilo Medina. EFE /Orlando Barr�a /Archivo

Santo Domingo, 29 nov (EFE).- El expresidente de la República Dominicana Danilo Medina expresó este domingo su "más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva en la que fueron tratados los compañeros detenidos en la madrugada", acusados de corrupción administrativa, entre ellos dos de sus hermanos.

Así lo manifestó en una rueda de prensa en la que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su postura ante los arrestos de "un grupo de un grupo de exfuncionarios, proveedores y testaferros que aprovecharon vínculos con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de Gobierno", según informó esta mañana la Procuraduría General de la República (PGR).

"Creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes", dijo Medina.

Las detenciones de la pasada madrugada incluyen a los hermanos del exmandatario Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y a Juan Alexis Medina Sánchez, quienes, "si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes", apuntó.

"Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha conformado una especie de mafia que usando privilegios ha amasado fortunas, y nada más falso que esto. Todo el que me conoce sabe que asumimos el poder con entrega y sacrificio, que lo hicimos con transparencia y los datos están ahí", dijo.

El expresidente instó a que se hagan todas las investigaciones pertinentes: "No nos oponemos a que cualquier acto que se considere ilícito sea investigado y que si alguien resulta culpable asuma el peso de la ley", pero "que no tiendan a generalizar", ya que la mayoría de los miembros de su Administración actuaron apegados a al ley, dijo.

Las palabras de Medina estuvieron precedidas por la lectura de un comunicado a cargo de Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, que ocupó el cargo de procurador general durante el primer periodo de Gobierno del expresidente (2012-2016; 2016-2020).

El texto expresa el malestar de la formación por el modo en el que se produjeron las detenciones de diversos compañeros que ocuparon cargos en la Administración, a quienes "no se les respetó la dignidad humana".

Además de los hermanos de Medina, entre los primeros detenidos figuran el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán y el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo.

Tras los allanamientos en sus respectivos domicilios, los detenidos fueron conducidos a la cárcel prenventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Santo Domingo, donde esperan a que se les dicten medidas de coerción.