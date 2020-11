Estral vence a Timbers y gana su primer título mexicano de Rainbow Six Siege

Fotograf�a cedida este s�bado cortes�a de Ubisoft donde se observa a Emerich 'Goku' Jim�nez, entrenador y jugador de Estral Esports, equipo del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege, mientras posa en Ciudad de M�xico (M�xico). EFE/Cortes�a Ubisoft

México, 28 nov (EFE).- Estral Esports venció este sábado por 3-2 a Timbers Esports en la final del Campeonato Mexicano 2020 del videojuego Rainbow Six Siege, con lo que ganó su primer título en el circuito del país.

Con este resultado, Estral confirmó que es el mejor conjunto mexicano de este videojuego al derrotar en un tercer partido definitorio a Timbers, al que antes venció en los dos Majors mexicanos del año.

Christopher 'SkMzY' Espinosa y Estral salieron agresivos para sellar las primeras dos rondas en fila en el primer mapa, Club House, y no dieron ninguna ventaja a sus rivales.

En el cambio de roles Estral pasó a atacar y de la mano de SkMzY, quien terminó el mapa con 11 asesinatos, y buenas rotaciones pusieron el marcador 1-0.

En el segundo mapa, Café Dostoyevsky, Timbers inició su selección con un triple asesinato de Luis " Reaper" Rosas con el que concretó un 'clutch', algo que parecía una señal de comodidad, pero una tercera ronda perfecta le devolvió la vida a los Dioses Egipcios y dejó el marcador de mapas 2-0.

En el tercer mapa, Litoral, los Egipcios salieron con una agresividad liderada por dos triples asesinatos de SkMzY y el capitán Oscar 'Toski' Sepúlveda.

Pero al cambio de roles, Timbers en defensa no dejó ir ninguna ronda para mostrarse por primera vez superior a su contrincante y ganar su primer mapa de la mano de 30 asesinatos combinados entre Saúl 'Morphed' Torres, Luis 'Navy' Rentería y Fernando 'Raven' González para dejar el marcador de mapas 2-1.

El empuje conseguido por Timbers en el tercer mapa siguió para el cuarto, Parque Temático, fue en el que mejor se vieron los Leñadores al ligar cuatro rondas consecutivas, con un ataque metódico que no dejó responder a los mejores jugadores de Estral.

Tras una ligera reacción de Estral en la quinta y sexta ronda, con un 'triple kill' de Arturo 'XigmaZ' Vizcarra y un doble asesinato de SkMzY, los Leñadores regresaron con el dominio en el cambio de roles con una inteligente defensa que sumó el empate 2-2 en mapas.

En la partida definitiva, en el mapa Oregón, Timbers mantuvo su dominio en las primeras tres partidas y ponía en duda la jerarquía de Estral, tras ello fue un juego parejo que se extendió hasta la última ronda, la 15, en la que un par de doble asesinatos de Toski y SkMzY le dieron el título a los Farones al dejar el marcador 3-2.