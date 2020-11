En el nombre de Maradona

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 29 nov (EFE).- Después de que Nápoles se parara el pasado miércoles por el fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona a los 60 años, la novena jornada de la Serie A se disputó este fin de semana en el nombre del Pibe de Oro, con los equipos que respetaron un sentido minuto de silencio y que pararon sus partidos en el minuto 10, como el número del astro, para aplaudirle.

Fue una jornada en la que el Milan, sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, confirmó su liderato con un triunfo 2-0 contra el Fiorentina en San Siro, en la que el Inter se repuso tras la derrota europea frente al Real Madrid con un 3-0 ante el Sassuolo, pero también marcada por unos nuevos tropiezos del Juventus, sin el portugués Cristiano Ronaldo, del Atalanta y del Lazio.

Hay vida sin "Ibra" para el Milan, todavía invicto, que triunfó ante el Fiorentina con goles de Alessio Romagnoli y un penalti del marfileño Frank Kessié, después de arrancar el cruce con un sentido minuto de silencio en honor a Maradona.

El equipo de Stefano Pioli, todavía ausente en el banquillo milanista al seguir positivo por coronavirus, se hizo con una ventaja de cinco puntos sobre el Sassuolo y el Inter, segundos, a la espera del Nápoles-Roma que cierra el programa dominical a las 20.45 (19.45 GMT).

Todos los campos de la Serie A vieron a los equipos saltar al campo con brazaletes negros de luto, calentar con las imágenes de Diego, incluido su icónica ejercitación con el balón previa a la semifinal de Copa UEFA ante el Bayern Múnich en 1989, en las pantallas y respetar un profundo minuto de silencio.

Se empezó en Reggio Emilia, donde el Inter, sin el belga Romelu Lukaku, doblegó 3-0 al Sassuolo, revelación del torneo y le alcanzó en la segunda posición liguera con 18 puntos, gracias a un gol del chileno Alexis Sánchez a pase del argentino Lautaro Martínez, un tanto en propia puerta del rumano Vlad Chiriches y uno de Roberto Gagliardini.

Si el Inter reaccionó tras la mala prestación europea, lo mismo no logró hacer el Juventus. Hay poca vida sin Cristiano para los hombres de Andrea Pirlo, que sin CR7 solo ganaron uno de sus cinco encuentros.

Cristiano no fue convocado para contar con un poco de descanso en el intenso calendario juventino y su equipo se adelantó en Benevento gracias a un nuevo gol del español Álvaro Morata, pero recibió el empate de Gaetano Letizia y, en otro mal día del argentino Paulo Dybala, terminó atascándose.

Morata, que lleva ocho goles en once partidos este curso, cinco en Liga de Campeones y tres en Serie A, acabó expulsado por protestar al colegiado cuando este acababa de decretar el cierre del encuentro.

Se quedó quinto en la tabla el Juventus, todavía invicto en la Serie A, pero con cuatro victorias y ya cinco empates.

Cuenta con tres puntos de ventaja sobre el Atalanta, que tras su histórico triunfo en Anfield en la Liga de Campeones, encadenó su tercer partido sin victorias en la Serie A, esta vez con una derrota 0-2 en casa ante el cada vez más sorprendente Hellas Verona, sexto y en plena zona europea.

Los desgastes de energías físicas y mentales están pasando facturas a los grandes de Italia y este domingo también falló el Lazio, hundido 1-3 en el Olímpico ante un Udinese argentino, que triunfó con goles de Ignacio Pussetto y Fernando Forestieri y asistencias de Roberto Pereyra y Rodrigo De Paul.

Tanto Pussetto como Forestieri celebraron sus dianas con dedicatoria a Maradona.

Pese a no ganar, el Lazio también homenajeó a Maradona con una camiseta particular, con la escrita "AD10S" en el pecho.

Los homenajes a Diego seguirán en la noche de este domingo, cuando tocará precisamente al Nápoles, el equipo en el que el Pelusa hizo historia entre 1984 y 1991, medirse en el estadio San Paolo, que pronto tomará el nombre de "Estadio Maradona", con el Roma.

Andrea Montolivo