El Barça ofrece una goleada a Maradona; la Real frenada

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi celebr� su gol, el cuarto de su equipo, vistiendo la camiseta del equipo argentino del Newell's Old Boys, en homenaje al reci�n fallecido Diego Armando Maradona, durante el partido de la Liga de f�tbol jugado este domingo en el Camp Nou contra el Osasuna. EFE/ Andreu Dalmau

Madrid, 29 nov (EFE).- El Barcelona encontró el triunfo que necesitaba en LaLiga Santander para no perder más terreno y goleó por 4-0 en honor a Diego Maradona, en tanto que el Villarreal frenó a la Real Sociedad (1-1), que retiene el liderato con un punto y dos partidos jugados más que el Atlético de Madrid.

Tras salir airoso en su viaje de Champions a Kiev, repitió resultado el conjunto del neerlandés Ronald Koeman en un choque con un claro tinte de homenaje al '10', fallecido el miércoles. El argentino 'estuvo' en el palco del vacío Camp Nou con una elástica con el dorsal que lució en su etapa argentina y su 'heredero', Leo Messi, le dedicó el gol con el que cerró la cuenta. Se sacó la camiseta barcelonista y descubrió debajo la la rojinegra del Newell's Old Boys que portó Maradona durante una temporada, mientras extendía ambos brazos y alzaba la mirada hacia el cielo.

El encuentro sirvió también para confirmar la buena semana del delantero danés Martin Braithwaite, que inauguró la cuenta, y para ver una magnífica versión del francés Antoine Griezmann, autor de la segunda diana. El brasileño Philippe Coutinho completó el póker. Lo peor para el Barcelona fue la lesión del francés Clement Lenglet. La zaga, ya debilitada por las bajas, queda más que en cuadro. No quedan centrales con ficha del primer equipo 'sanos'.

El triunfo permite al Barcelona seguir a nueve puntos del Atlético, líder virtual, situarse a tres del Real Madrid -ha jugado un partido más- y a diez de la Real, que mantiene el mando provisional al salvar un difícil empate ante el ambicioso Villarreal, otro de los aspirantes a luchar esta campaña por los puestos de privilegio.

El resultado quedó sellado en la primera mitad con dos penaltis. Gerard Moreno adelantó al cuadro de Unai Emery a los seis minutos y Mikel Oyarzábal, líder de los artilleros, igualó también de pena máxima pasada la media hora.

No pudo el cuadro de Imanol Alguacil culminar la remontada y ampliar a siete su racha de victorias seguidas porque el Villarreal fue otra vez un conjunto bien armado, que supo minimizar las virtudes de los locales a la par que disponer también de opciones y demostrar que es uno de los mejores equipos del campeonato y enlazar ocho partidos sin perder.

El Athletic sacó un punto del Coliseum Alfonso Pérez (1-1) y prolongó la mala racha del Getafe, que suma cinco partidos sin ganar. No lo hace desde que se impuso al Barcelona el 17 de octubre. Ambos conjuntos transitan en el ecuador de la tabla.

Asier Villalibre firmó el buen arranque del conjunto vasco, al que le faltó continuidad y no pudo impedir que los hombres de José Bordalás igualase a quince minutos del final por medio de Ángel Rodríguez.

Más necesitado estaba el colista Celta. Los brotes verdes en el estreno en el campo del Sevilla del técnico argentino Eduardo Coudet tuvieron su confirmación en el debut del preparador en Balaídos ante el Granada (3-1), lo que le permitió al cuadro gallego abandonar el farolillo rojo, que pasa al Huesca.

Y eso que las cosas se le pusieron muy mal al Celta cuando el colombiano Luis Suárez logró, con un sutil toque, su primer tanto en Primera para adelantar al bloque de Diego Martínez.

Pero para su fortuna tardó menos de dos minutos en empatar con un tanto de Manuel Agudo 'Nolito', hecho fundamental ante un equipo tan bien armado como el Granada, que aguantó hasta que apareció el desequilibrio de Iago Aspas, clave en la resolución del partido para que el joven Miguel Baeza, también con su primer gol en la elite, y Fran Beltrán, firmaran el 3-1 que da aire al Celta y pone más plomo a un Granada que lleva cuatro partidos sin ganar, los tres últimos perdidos.

José Antonio Pascual