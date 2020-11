El Atlético, el mejor de las cinco grandes Ligas europeas

El entrenador del Atl�tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante el entrenamiento del equipo, este domingo, en la ciudad deportiva Wanda en Majadahonda. EFE/ Atleticodemadrid.com/Alex Marin.

Madrid, 29 nov (EFE).- En las cinco grandes Ligas europeas, nada más el Milan, con peor diferencia de goles, promedia la cantidad de puntos en esta temporada del Atlético de Madrid (2,55), el mejor hoy de esos campeonatos de referencia, que contienen un total de 98 equipos: LaLiga, la Premier, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1.

Ninguno está a la altura en la actualidad en el torneo del conjunto rojiblanco. Ni el Liverpool ni el Tottenham ni el Manchester City ni el United ni el Chelsea ni el Arsenal en Inglaterra. Ni el Bayern Múnich ni el Borussia Dortmund ni el Bayer Leverkusen ni el Leipzig en Alemania. Y ni el París Saint Germain ni el Lyon ni el Mónaco en Francia. Son algunos de los ejemplos.

Tampoco el Inter, el Juventus, el Roma, el Nápoles o el Sassuolo en Italia. Nada más el Milán, ganador este domingo por 2-0 ante el Fiorentina y al frente de la Serie A con 23 puntos en nueve encuentros, los mismos que el Atlético, pero con +13 de diferencia goleadora; peor que la del equipo de Simeone, con +17 actualmente.

El Atlético marca el ritmo. En contraste con la Liga de Campeones, con la que aún sostiene apuros en su viaje hacia los octavos de final, en la Liga es invencible aún con nueve encuentros jugados. No hay nadie que lo sea en España. Y nada más hay cuatro en las otras cuatro Ligas citadas. Dos en Italia: de nuevo el Milan y también el Juventus. Y dos en Alemania: el Bayer Leverkusen y el Wolfsburgo. Los cuatro, además, en el mismo número de nueve duelos.

Tampoco hay nadie tan fiable en su defensa como el equipo rojiblanco, que sólo ha recibido dos goles en contra en nueve encuentros. Es inigualable en cada una de las cinco grandes Ligas. Aparte de la suya, tampoco hay nadie que se acerque ni en Italia ni en Inglaterra ni en Francia ni en Alemania. En esas cuatro competiciones, el más próximo es el Leipzig, que ha encajado seis en el mismo número de duelos en su país.

Este sábado en Valencia, el Atlético reafirmó todo lo que ha apuntado hasta ahora en el campeonato. En el estilo, en el juego y en los resultados. Son ya seis victorias consecutivas que no conseguía desde el 28 de febrero de 2018, hace dos años y nueve meses, para agrandar los registros que tiene de líder en el torneo.

"Tenemos que seguir así. Tenemos que trabajar para seguir con esta intensidad y este juego que tenemos ahora y aprovechar el momento", expresó Thomas Lemar, que ofreció quizá su mejor nivel en el Atlético en Mestalla, en la vuelta a la titularidad y con una libertad de movimientos en la delantera que promovió mejores acciones suyas.

"Queríamos seguir en esta dinámica, seguir ganando y sumando de tres en tres, que es lo que nos acerca a nuestros objetivos. Era un partido más para demostrarlo", expuso al término del encuentro Mario Hermoso, de nuevo titular. También lo fue Renan Lodi como carrilero, aunque al descanso fue cambiado por Joao Félix.

HERRERA, LISTO PARA EL BAYERN

El Atlético encadena 25 jornadas invicto. Es la mejor racha de todas las ligas europeas, mientras mira ya al partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich en el estadio Wanda Metropolitano, cuya importancia para el acceso a los octavos de final tendrá más o menos dimensión dependiendo del marcador del duelo entre el Lokomotiv y el Salzburgo ese día dos horas antes.

"Es un partido muy difícil, pero tenemos que dar todo para lograr los tres puntos", explicó Lemar. "Sabemos lo importante que es. Queremos dar ese paso y ese salto para pasar de grupo", valoró Hermoso.

Simeone recupera al mexicano Héctor Herrera, cuya transcendencia ha sido indudable en el paso adelante en el juego del Atlético y en el imponente momento del equipo. Hasta la lesión muscular que le ha apartado de los tres últimos compromisos -contra el Barcelona, el Lokomotiv y el Valencia-, se había afianzado en el medio centro.

Ahora ya está de nuevo disponible. Es el único futbolista que ha recuperado el técnico argentino respecto a las seis ausencias con las que visitó este sábado al Valencia. Salvo sorpresa, Héctor Herrera debería estar en la convocatoria del técnico para el duelo con el Bayern Múnich, a la espera del pertinente alta médica.

El resto de bajas en Mestalla siguen fuera, también contra el Bayern: Luis Suárez y Lucas Torreira, ambos aislados por Covid-19; Diego Costa, con "trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha"; Sime Vrsaljko, por una artroscopia en la rodilla izquierda que le ha impedido competir en todo este curso; y Manu Sánchez, con una lesión muscular de la pasada semana con la selección sub'21.

Geoffrey Kondogbia, no inscrito en esta ronda de la Liga de Campeones, tampoco podrá medirse al temible campeón de Europa, que no se juega nada en el envite más que el prestigio y la inyección económica de otra victoria, porque ya tiene segura su primera posición en el grupo A para ser cabeza de serie en octavos.

La segunda continúa abierta. A ella apunta el Atlético, pero sin un solo descuido posible. Su puntuación, cinco, no es suficiente aún para avanzar de ronda. El Lokomotiv, tercero, suma tres; el Salzburgo, cuarto, acumula uno. A falta de seis por jugarse, el riesgo es evidente para el equipo rojiblanco, porque no ha sido capaz de ganar en ninguno de sus dos duelos al conjunto moscovita.

Iñaki Dufour