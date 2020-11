El aplazamiento de Tokio 2020 costará unos 1.900 millones de dólares

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 29 nov (EFE).- El aplazamiento por un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representará un coste adicional de unos 1.900 millones de dólares, según informaron este domingo medios nipones.

Citando fuentes sin identificar, las agencias locales Kyodo y Jiji Press y los diarios Yomiuri y Nikkei indicaron con fuentes anónimas que el comité organizador de Tokio 2020 calcula que el coste extra llegará a unos 200.000 millones de yenes (1.605 millones de euros/1.921 millones de dólares).

Estas versiones coincidentes, que no han sido confirmadas por el comité organizador de Tokio 2020, indican que ese coste adicional no incluye el gasto que generará adoptar las medidas para evitar infecciones de coronavirus durante las competiciones olímpicas.

Los JJ.OO. de este año debían haber comenzado el 24 de julio pasado, pero en marzo se optó por su aplazamiento hasta el 23 de julio de 2021 ante la expansión de la pandemia de coronavirus.

Aún no está decidido cómo se repartirá el coste adicional que representará postergar las pruebas olímpicas por un año, aunque las versiones conocidas hoy indican que eso se conocerá en diciembre próximo.

Los JJ.00. son financiados por los responsables olímpicos, el Gobierno de Japón y las autoridades metropolitanas de Tokio.

Entre los costes adicionales se incluyen el gasto que implicará extender por un año la utilización de las sedes olímpicas, el alquiler de equipos, los costos de almacenaje y los gastos laborales extraordinarios.

Con el fin de reducir la carga inicial de los JJ.00., el Comité Olímpico Internacional (COI) y el comité organizador nipón aceptaron simplificar lo programado para ahorrar unos 30.000 millones de yenes (241 millones de euros/289 millones de dólares).

De acuerdo con el presupuesto más reciente, de diciembre de 2019, los JJ.OO. de Tokio 2020 iban a costar inicialmente 1,35 billones de yenes (10.839 millones de euros/12.969 millones de dólares). En diciembre próximo se conocerá el presupuesto actualizado.

Estaba previsto que, de ese presupuesto, casi el 90 % sería repartido a partes iguales entre el comité organizador y las autoridades metropolitanas de Tokio y el resto por el Gobierno de Japón.