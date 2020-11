EEUU.- Biden gana 87 votos más tras el fin del recuento parcial costeado por la campaña de Trump en Wisconsin

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha ampliado en 87 votos más su ventaja sobre Donald Trump al término del recuento parcial celebrado en el estado de Wisconsin y costeado por la campaña del mandatario saliente como parte de otra de sus iniciativas para denunciar casos de fraude electoral.



Trump había avisado este sábado de que la intención de este nuevo recuento no era el de encontrar votos desaparecidos, sino el de identificar posibles papeletas fraudulentas en este estado, que Biden ganó en los comicios del 3 de noviembre por más de 21.000 votos de diferencia.



El recuento ha afectado a dos condados, Dane y Milwaukee, de marcada tendencia demócrata a favor del presidente electo. En el primero de ellos, Trump ganó 45 votos más mientras que, en Milwaukee, Biden sumó 132 votos adicionales, según los recuentos oficiales recogidos por 'USA Today'.



Hay que recordar que la campaña de Trump pagó tres millones de dólares para cubrir el coste de los recuentos en estos dos condados con el objetivo final de presentar una demanda a largo plazo para reclamar los 10 votos que el estado representa en el Colegio Electoral.



"El recuento de Wisconsin no se trata de encontrar errores en la cuenta de votos, se trata de encontrar personas que hayan votado ilegalmente, y ese caso se iniciará después de que termine el recuento", avanzó Trump en su cuenta de Twitter este sábado.



De momento, ya hay dos demandas sobre los resultados de las elecciones pendientes ante la Corte Suprema de Wisconsin. Ambos piden al tribunal que descarte los resultados y permita que la Legislatura controlada por los republicanos decida cómo emitir los votos del estado en el Colegio Electoral.



Los jueces, de mayoría conservadora 4 a 3, todavía no se han pronunciado.

