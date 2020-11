Edmundo Arrocet cumple 71 años alejado de España desde que rompió con María Teresa Campos

MADRID, 29 (CHANCE)



No hemos vuelto a saber nada de él. Edmundo Arrocet se marchó un día de la mansión de María Teresa Campos y no hemos vuelto a escuchar esa voz con la que pregonaba a los cuatro vientos hace meses el amor tan grande que sentía por la que entonces era su pareja. El humorista se cansó de las tonterías de la periodista y decidió marcharse sin dejar rastro, solo un mensaje que no le gustó nada a la que se quedaba huérfana de amor.



Hoy, Edmundo Arrocet cumple 71 años y lo hace estando más alejado que nunca de España, este país que le acogió en toda su relación con María Teresa Campos y que ha sido testigo del amor que ambos han sentido durante los años de su relación.



Muchos aseguraban que Edmundo Arrocet volvería con María Teresa Campos, ya que su vida dependía completamente de la periodista. Supuestamente, la madre de Terelu Campos pagaba todos los gastos que tenía el humorista y sin ella, no era nada, pero el tiempo le ha dado la razón al que ha guardado el silencio desde que rompió su noviazgo.



Edmundo Arrocet vive ahora alejado de la polémica, de la pantalla que le hizo famoso y sobre todo de España, el país en el que se convirtió en personaje público expuesto día sí y día también en televisión por su relación con la matriarca de las Campos... Esté donde esté, ¡felicidades Edmundo, el mundo no se ha parado!





Te Recomendamos