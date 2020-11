Deniegan por cuarta vez la libertad condicional a exmiembro de La Familia Manson

En la imagen, el gobernador de California (EE.UU.), el dem�crata Gavin Newsom. EFE/EPA/JEFF CHIU/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 29 nov (EFE).- El gobernador de California (EE.UU.), el demócrata Gavin Newsom, denegó otra vez la libertad condicional a la exmiembro más joven de la secta "La familia Manson", Leslie Van Houten, condenada a cadena perpetua por el asesinato de una pareja, informaron este domingo medios locales.

Esta es la cuarta vez que un gobernador de California se opone a dejar en libertad a Van Houten, y la segunda vez que Newsom se niega a que la mujer salga de la cárcel bajo supervisión.

El abogado de Van Houten, Rich Pfeiffer, dijo al periódico Los Ángeles Times que apelarán la decisión de Newsom.

"Esta revocación demostrará a los tribunales que no hay forma de que Newsom la deje salir”, advirtió Pfeiffer al rotativo.

Un panel de libertad condicional había dado la aprobación para que Van Houten, de 71 años, saliera de la cárcel bajo supervisión, pero su caso quedó pendiente de la aprobación final del gobernador.

El equipo legal había solicitado en mayo pasado sin éxito la liberación de la mujer debido a la pandemia de coronavirus.

En 2016, cuando un panel le otorgó por primera vez la posibilidad de salir tras pasar casi medio siglo tras las rejas, los abogados argumentaron entonces en su defensa que, durante su larga condena de casi medio siglo, la mujer ha sido una presa modelo que entre rejas ha conseguido títulos universitarios.

Sin embargo, los familiares de las víctimas y los fiscales se oponen a la liberación de cualquier persona relacionada con los crímenes de "la familia Manson", unos hechos que causaron una enorme conmoción en la sociedad estadounidense y que marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.

En su decisión, divulgada este sábado a última hora, Newsom dijo que "la evidencia muestra que actualmente representa un peligro irrazonable para la sociedad si sale de prisión".

La reclusa fue condenada junto con Charles Manson y otros tres miembros de la secta (Charles "Tex" Watson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkle) por varios asesinatos en 1969, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses cuando murió.

Van Houten no intervino en el asesinato de Tate, pero sí en el del matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca.

A lo largo del proceso judicial quedó de manifiesto la terrible escena, en la que propinó entre 14 y 16 puñaladas a Rosemary LaBianca en su residencia de Los Feliz (Los Ángeles).

Charles Manson, uno de los criminales más famosos del siglo XX, falleció en noviembre del 2017 a los 83 años en un hospital de California.

Manson estremeció a EE.UU. en agosto de 1969 con una sangrienta espiral de violencia en la que él y los seguidores de su secta asesinaron a siete personas para provocar una guerra racial.

Leslie Van Houten explicó en su momento que Manson les había "lavado el cerebro" con sexo, LSD, lecturas constantes de pasajes de la Biblia, repetidas escuchas del disco "White Album", de The Beatles, y otros textos sobre su deseo de lanzar una revolución.