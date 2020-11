Cuba/EEUU.- Cuba convoca al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla por "injerencias" en asuntos internos

09/10/2020 El presidente de Cuba, Miguel D�az-Canel. POLITICA LATINOAM�RICA CUBA LATINOAM�RICA INTERNACIONAL IRENE PEREZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno cubano ha convocado este sábado al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zuñiga Brown, para trasladarle que no permitirá "injerencias en los asuntos internos del país" después de acusarle de asistir a un movimiento de artistas en huelga de hambre.



El Ejecutivo de la isla ha acusado a Estados Unidos de intentar desestabilizar el país mediante el apoyo a un grupo de jóvenes artistas conocido como 'Movimiento San Isidro'.



"Cuba soberana no acepta injerencias. Algunos se empeñan en protagonizar shows mediáticos contra la Revolución, envenenando y mintiendo en las redes. El pueblo revolucionario cubano dará el combate", ha asegurado en Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



El Movimiento San Isidro se encontraba en huelga de hambre hasta el pasado jueves para protestar por el encarcelamiento por desacato de uno de sus miembros, el rapero Denis Solís.



El grupo de artistas fue desalojado ese día del espacio en el que realizaban su ayuno por violar el protocolo anti coronavirus, según el Gobierno cubano, en una acción en la que varios activistas fueron detenidos como Luis Manuel Otero, cuyo paradero sus compañeros desconocen.



En respuesta a esta medida gubernamental, se organizó una sentada frente al Ministerio de Cultura en la que acabaron reuniéndose alrededor de dos centenares de artistas.



Una treintena de ellos logró reunirse con el viceministro de Cultura de la isla para trasladarle las demandas de los trabajadores del sector, según el diario opositor 'El Nuevo Herald'.



Tras cinco horas de reunión, se aprobaron una serie de puntos entre los que estaba el "interesarse de manera urgente" por el detenido Solís, así como la promesa de no reprimir los espacios de arte independiente y el comienzo de una ronda de conversaciones el 2 de diciembre.



Sin embargo, la escalada de tono del ejecutivo cubano durante este sábado ha generado nuevas tensiones con los artistas y otros opositores que han criticado el pacto alcanzado este viernes.



LA REUNIÓN CON EL DIPLOMÁTICO ESTADOUNIDENSE



Según 'Granma', el diario oficial estatal cubano, el diplomático estadounidense ha sido reprendido por visitar a los huelguistas y "prestarse a transportar personalmente y apoyar a quienes estaban violando las normas sanitarias".



Asimismo en la reunión, el director general a cargo de Estados Unidos del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha advertido que el Gobierno al que representa tiene "pleno conocimiento del involucramiento de los Estados Unidos en la financiación, la orientación y la incitación a grupos e individuos en Cuba para que desafíen la autoridad del Gobierno".



En la misma línea, desde el periódico también se ha acusado a Estados Unidos de intentar desestabilizar por redes sociales a Cuba en alusión a un tuit del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicado para criticar el desalojo del Movimiento San Isidro.



"Instamos al régimen de Cuba a que cese el acoso contra los manifestantes del Movimiento San Isidro y liberen al músico Denis Solís que fue injustamente sentenciado a ocho meses de prisión", aseguró el pasado jueves Pompeo en su cuenta.



"La libertad de expresión es un Derecho Humano y los Estados Unidos se mantienen firmes junto a la gente de Cuba", continuó el secretario de Estado en un mensaje fuertemente criticado en los medios del Gobierno cubano.