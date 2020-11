Coronavirus.- Reino Unido registra más de 12.000 nuevos contagios aunque desciende en fallecidos diarios, hasta los 215

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias británicas han constatado un total de 12.155 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas -- un descenso desde los más de 15.800 del sábado -- y 215 fallecidos -- por 479 decesos en la víspera --, de acuerdo con el balance proporcionado este domingo.



Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, las víctimas mortales debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus han ascendido hasta las 58.245. Hasta el momento, 1.617.327 personas se han contagiado de la COVID-19 en Reino Unido.



En referencia a la situación hospitalaria, el Ministerio de Salud de Reino Unido ha detallado que 1.451 personas han sido hospitalizadas debido a la COVID-19 durante la jornada. En total, 15.712 personas permanecen ingresadas por la enfermedad en todo el país, 1.417 de los cuales requieren de respiración mecánica, según el balance, que mantiene en este apartado las cifras del sábdado.



DETENCIONES



La Policía británica ha detenido a más de 150 personas en una protesta contra las restricciones adoptadas por la pandemia de COVID-19 registrada este sábado.



La causa de las detenciones ha sido el incumplimiento de las regulaciones para prevenir la propagación de la COVID-19 o por atacar a los agentes, según ha precisado el cuerpo policial.



Bajo las restricciones actuales, los habitantes de Reino Unido únicamente pueden salir de sus domicilios por motivos justificados, como acudir a su puesto de trabajo, comprar o cuidar a un familiar. Las manifestaciones no figuran entre las excepciones previstas.



Los participantes en la protesta marcharon, la mayoría sin respetar la distancia social ni usar mascarilla, a través del centro de la capital. Muchos de ellos portaban pancartas en las que se podía leer 'Basta de controlarnos' y 'No más confinamientos'. También se registraron algunos choques entre manifestantes y Policía.



NUEVA NORMATIVA TRAS EL FIN DEL CONFINAMIENTO



Entretanto, el Ejecutivo británico ha esbozado los pasos a seguir en la lucha contra la pandemia de COVID-19 una vez que el confinamiento que rige en la nación se levante el próximo 2 de diciembre.



Así, la mayor parte del país estará en los dos niveles de alerta que implican restricciones más duras. En el segundo nivel más alto, el dos, se situarán, entre otros, Londres y la región de la ciudad de Liverpool.



Mientras, la mayoría de las Midlands, Mánchester y Kent estarán en el nivel tres, junto a Birmingham, Leeds, Leicester o Lancashire. En el nivel uno sólo se situarán la isla de Wight, Cornualles y las Islas Sorlingas, donde no se ha registrado ningún caso de COVID-19 durante la última semana.



El sistema se revisará periódicamente y el primero de estos análisis está programado para el 16 de diciembre, por lo que algunas áreas podrían cambiar de nivel antes de Navidad.

