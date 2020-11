Coronavirus.- La Policía detiene a 150 personas en una protesta contra las restricciones por la pandemia en Londres

LONDRES, 29 (DPA/EP)



La Policía británica ha detenido a más de 150 personas en una protesta contra las restricciones adoptadas por la pandemia de COVID-19 registrada este sábado.



La causa de las detenciones ha sido el no cumplimiento de las regulaciones para prevenir la propagación de la COVID-19 o por atacar a los agentes, según ha precisado el cuerpo policial.



Bajo las restricciones actuales, los habitantes de Reino Unido únicamente pueden salir de sus domicilios por motivos justificados, como acudir a su puesto de trabajo, comprar o cuidar a un familiar. Las manifestaciones no figuran entre las excepciones previstas.



Los participantes en la protesta marcharon, la mayoría sin respetar la distancia social ni usar mascarilla, a través del centro de la capital. Muchos de ellos portaban pancartas en las que se podía leer 'Basta de controlarnos' y 'No más confinamientos'. También se registraron algunos choques entre manifestantes y Policía.



Hasta el momento, Reino Unido ha confirmado más de 1,6 millones de contagios de la COVID-19, incluidas casi 60.000 víctimas mortales debido a la enfermedad.

Te Recomendamos