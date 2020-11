Coronavirus.- China detecta once casos importados de coronavirus

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



China ha anunciado este domingo que ha detectado once casos importados de coronavirus en una jornada en la que no ha habido contagios locales según las autoridades estatales.



De estos casos importados, cuatro han sido detectados en Fujian, tres en Shangai y uno en Sichuan, Yunnan, Shaanxi y Gansu, respectivamente.



Además, otros cuatro casos sospechosos procedentes de fuera de la parte continental han sido identificados en Shangai en otra jornada en la que no ha habido muertes por coronavirus en el país asiático. También se han notificado diez nuevos asintomáticos, nueve de ellos importados.



Por otro lado, 16 pacientes de COVID-19 han recibido el alta en las últimas 24 horas.



En lo que va de pandemia, China ha detectado 3.843 casos importados, de los que 3.589 han recibido el alta y 254 permanecen hospitalizados.



El número de casos confirmados en total es de 86.512, de los que permanecen activos 280 pacientes, ocho en estado grave.

