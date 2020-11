Concha Velasco cumple 81 años siendo una de las mejores actrices de este país

MADRID, 29 (CHANCE)



Concha Velasco nos enamoró siendo una joven adolescente que quería llegar alto y lo cierto, es que su garra y sacrificio en esta profesión que tantos baches pone en el camino, han hecho que sea a día de hoy una de las actrices más importantes de nuestro país. La cantante ha demostrado que los 80 años no es una edad para jubilarse, sino para reinventarse y seguir adelante con los proyectos que alegran el corazón y te hacen tener una motivación en la vida.



Hace poco veíamos a la actriz en Mi casa es la tuya con Bertín Osborne, a quien dejaba sin palabras en muchas ocasiones por la rapidez con la que Concha contestaba a algunas de sus palabras. Y es que Velasco siempre ha sido así, espontánea, luchadora y natural ante la vida. Luchó para convertirse en lo que hoy en día es y eso es algo que será imborrable para la historia de nuestro país.



A sus 80 años, Concha Velasco sigue estando en activo con 'la habitación de María', una obra de teatro donde la actriz se entrega como de costumbre a su público, a esos seguidores que no la han abandonado en ningún momento y que han demostrado estar ahí en las malas y en las buenas.



Hoy, Concha cumple 81 años y lo hace después de haber superado varios baches de salud que ha tenido en su vida, pero con más energía que nunca. Y es que la actriz es el ejemplo impagable de 'querer es poder', una mujer que no descuidó su vida personal y sacó adelante la profesional sacrificándose de tantas cosas que le ha dado su recompensa con los años.





