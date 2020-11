Cheryshev solo ha disputado un partido completo en el último año

El jugador del Valencia,Denis Cheryshev. EFE/ Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 29 nov (EFE).- El atacante hispano-ruso del Valencia, Denis Cheryshev, tan sólo ha jugado un partido completo en los últimos doce meses, al haber atravesado varios periodos de lesión y apenas haber contado como titular cuando ha estado disponible.

Además, este sábado se perdió el encuentro ante el Atlético de Madrid, un choque que se disputó después de que el club anunciara a principio de la semana que un integrante de la plantilla había dado positivo por covid-19 sin especificar de quién se trataba, aunque días después Cheryshev, habitual en las últimas alineaciones, no entró en la convocatoria.

La trayectoria de internacional ruso durante este tiempo ha estado marcada por la irregularidad, con varias entradas y salidas del grupo, ya que por diferentes lesiones ha estado inactivo en tres etapas, dos en la pasada campaña y una en la actual, de aproximadamente un mes cada una.

Durante este año natural, el Valencia ha disputado 42 encuentros entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, y Cheryshev solo estuvo los noventa minutos sobre el césped el 22 de febrero en Anoeta ante la Real Sociedad en un choque que su equipo perdió por 3-0.

Además ha sido titular, pero siempre sustituido en seis encuentros más, tres del pasado ejercicio y los tres más recientes del Valencia antes del jugado el sábado contra el Atlético de Madrid (frente a Getafe, Real Madrid y Alavés). A ellos une diecisiete partidos en los que ha sustituido a un compañero, mientras que en los dieciocho restantes no ha intervenido, casi siempre al no entrar en la convocatoria por problemas físicos.

En este año, Cheryshev ha marcado un gol, el que logró en Milán ante el Atalanta de Bérgamo en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el Valencia perdió por 4-1.

Cheryshev jugó en el Valencia en la temporada 15-16 y regresó al club hace poco más de dos años, al comienzo de la campaña 18-19. En total acumula 85 encuentros y diez goles.