Burkina Faso.- El partido del presidente de Burkina Faso se hace con 56 escaños pero no logra la mayoría absoluta

01/01/1970 Roch Marc Christian Kabor�, presidente de Burkina Faso POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE BURKINA FASO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El partido Movimiento del Pueblo para el Progreso (MPP) del presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha obtenido 56 escaños en las elecciones, pero no ha logrado la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional del país africano, fijada en 64 escaños.



Kaboré logró la reelección para un segundo mandato en la primera vuelta de las elecciones, celebradas el 22 de noviembre, con el 57,87 por ciento de los votos, 7,87 puntos porcentuales por encima del umbral establecido para la celebración de una segunda vuelta, que se ubica en el 50 por ciento de los apoyos.



No obstante, sin la mayoría de escaños, el MPP tendrá que depender de los partidos del frente común conformado por los principales partidos de la oposición para evitar un segundo mandato de Kaboré para gobernar.



Según los datos provisionales anunciados este domingo por la Comisión Electoral Independiente (CENI) del país, el partido Congreso por la Democracia y el Progreso del opositor Eddie Komboigo, cercano al expresidente Blaise Campaoré, ha logrado 20 escaños, por lo que se perfila como líder de la oposición burkinesa.



En tercer lugar se ubica el partido Nuevo Tiempo para la Democracia, con 13 escaños, según los datos de CENI, recogidos por el portal Burkina24. Por su parte, la Unión para el Progreso y el Cambio (UPC), liderada por Zéphirin Diabré, uno de los principales candidatos opositores a la Presidencia, ha caído hasta el cuarto lugar con 12 diputados.



La Unión por la Resistencia, cuyo líder es Bénéwendé Stanislas Sankara, ha obtenido cinco escaños y el Movimiento por el Burkina Faso del Futuro, que ha participado por primera vez en las elecciones legislativas, ha ganado cuatro escaños.



Los partidos ADF/RDA, Reunión Patriótica por la Integridad y el Partido para el Desarrollo y el Cambio han obtenido tres escaños cada uno. En cuanto a la alianza Agir, que apoyó la candidatura presidencial de Kadré Désire Ouédraogo, ha logrado dos escaños.



De los 126 partidos, formaciones y agrupaciones de independientes que competían por los 127 escaños de la Asamblea Nacional burkinesa, sólo 15 han conseguido al menos un asiento.



Entretanto, Kaboré informó a última hora del viernes a través de su cuenta de Twitter de que Diabré le extendió su felicitación por su victoria en las elecciones, al tiempo que celebró "este enfoque, que está en línea con el espíritu republicano de nuestra clase política y da testimonio de la madurez de nuestra democracia".



El UPC de Diabré resaltó el viernes que "toma nota" de la victoria de Kaboré en las elecciones y denunció nuevamente "insuficiencias graves" en la votación de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aunque no rechazó frontalmente los resultados.



El candidato Tahirou Barry, que ejerció como portavoz de la alianza opositora contra Kaboré durante la campaña electoral, le felicitó a última hora del jueves.



La oposición y el propio Diabré habían denunciado "fraude" durante la jornada del lunes y adelantaron que no reconocerían una posible victoria de Kaboré en las urnas, confirmada el jueves por la comisión electoral a través de sus resultados provisionales, que aún deben ser ratificados por el Tribunal Constitucional.



Los principales partidos de oposición afirmaron el jueves que "toman nota de los resultados provisionales proclamados por la CENI" y advirtieron de que se reservan "el derecho de utilizar las vías legales de recurso para tratar las irregularidades detectadas" durante el proceso electoral.