Beny Gantz sopesa apoyar una iniciativa para disolver el Parlamento israelí

Jerusalén, 29 nov (EFE).- El centrista Beny Gantz, ministro de Defensa y principal socio de Gobierno de Benjamín Netanyahu, se plantea apoyar la iniciativa para disolver el Parlamento (Knéset) que la oposición presentará este miércoles y que llevaría a Israel a nuevas elecciones, las cuartas en menos de dos años.

"Estoy considerando apoyar la propuesta de ley para disolver la Knéset tan pronto como esta semana", dijo Gantz a los miembros de su formación, Azul y Blanco, según confirmó a Efe un portavoz de la formación.

Gantz no tomó aún una decisión final, pero lo hará "los próximos días", antes de que la propuesta de ley se presente a votación en una primera lectura preliminar en la Cámara el siguiente miércoles.

Según Yediot Ahronot, este no ve una solución a sus constantes desacuerdos con el primer ministro, y su partido lamenta que el Likud -partido que lidera Netanyahu- no ha dado ningún paso para resolver el principal elemento de tensión que los divide, el presupuesto estatal, aún pendiente de aprobarse.

El centrista exige que sea bianual -para 2020 y 2021-, como marca su pacto de coalición, pero Netanyahu lo quiere de un solo año.

Ambos pasaron de ser rivales a socios de Gobierno en mayo, pero apenas han tenido sintonía y las crisis en el Ejecutivo han sido constantes desde su formación, la última en agosto, cuando los desacuerdos por el presupuesto estuvieron a punto de terminar en una convocatoria electoral.

Esta se pudo evitar en el último momento al posponerse hasta el 23 de diciembre el plazo para la aprobación presupuestaria. De no aprobarse en esta fecha antes de la medianoche, Israel iría automáticamente a nuevos comicios.

El líder opositor, Yair Lapid, del partido Yesh Atid, lidera la presentación de la propuesta de disolución del Parlamento que se votará el miércoles en una primera fase.

La semana pasada, Lapid criticó que "en un momento de crisis económica y sanitaria" como el actual, el Ejecutivo está sumido en la confusión y es "corrupto, mimado, incapaz de gestionar nada", en alusión al juicio por fraude, cohecho y abuso de confianza que afronta Netanyahu.

"Insto a todas las facciones de la Cámara: este es vuestro momento de la verdad. El 2 de diciembre, el próximo miércoles. Si el Estado de Israel es importante para vosotros, acabaremos con el peor Gobierno de la historia del Estado", invitó a los parlamentarios a apoyar su iniciativa.