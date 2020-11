AMP2.- Afganistán.- Más de 30 muertos y cerca de 50 heridos en dos atentados con coche bomba en Afganistán

En uno de ellos ha resultado herido el jefe del Consejo Provincial de Zabul



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Más de 30 personas han muerto y casi 50 han resultado heridas en dos atentados con coche bomba perpetrados este domingo en las provincias afganas de Ghazni y Zabul.



El primero de ellos, un ataque suicida con un coche bomba, ha sido el de Ghazni y ha tenido lugar contra una base militar ubicada en la capital de la provincia, también llamada Ghazni.



El jefe del Departamento de Salud de la provincia, Baz Mohammad Hemat, ha indicado a la agencia de noticias DPA que al menos 30 personas han muerto por el ataque, mientras que 24 han resultado heridas. Todos los fallecidos y los heridos son miembros de las Fuerzas Armadas afganas.



No obstante, el jefe del Consejo Provincial de Ghazni, Nasir Ahmad Faqiri, ha cifrado los fallecidos en 25, según las primeras informaciones sobre lo ocurrido, y los heridos en 16. El portavoz del Gobierno local, Wahidulá Jumazada, había informado previamente de 23 muertos y 16 heridos.



De acuerdo con fuentes de seguridad afganas citadas por la televisión local Tolo News, el ataque se ha producido durante la mañana y el autor no ha sobrevivido. Asimismo, han precisado que la bomba ha detonado en un vehículo "lleno de explosivos".



Las mismas fuentes han señalado que comandos del Ejército afgano se encontraban en el complejo. Ningún grupo terrorista ha reclamado hasta el momento la autoría del ataque. No obstante, los talibán han llevado a cabo atentados contra las fuerzas gubernamentales afganas en Ghazni en el pasado.



Por otro lado, el presidente del Consejo Provincial de la provincia de Zabul, Atajan Haqbayan, ha resultado herido de forma superficial en otro atentado suicida perpetrado contra su coche que ha dejado tres civiles muertos y 23 --19 de ellos civiles-- heridos.



El ataque se ha llevado a cabo en Qalat, la capital de la provincia, cuando Haqbayan ha salido de su domicilio, han detallado sus familiares.



Los heridos, cuatro de ellos de carácter grave, han sido trasladados a instalaciones sanitarias para recibir tratamiento, han informado fuentes de seguridad citadas por Tolo News. Este ataque tampoco ha sido reivindicado por ningún grupo terrorista.

