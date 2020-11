AMP.- Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Osasuna, 4-0

Homenaje de '10' a Maradona



Messi, con celebración con camiseta de Newell's incluida, Braithwaite, Griezmann y Coutinho no dan opción a Osasuna



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha rendido este domingo en el Camp Nou el mejor homenaje posible a Diego Armando Maradona, exjugador azulgrana fallecido este miércoles, al golear a Osasuna (4-0) en la undécima jornada de LaLiga Santander, para confirmar que ya carbura y que quiere retomar el pulso por la competición doméstica.



El danés Martin Braithwaite, con un tanto a la media hora en su semana de ensueño tras firmar un doblete en Champions, desbloqueó la resistencia navarra y Antoine Griezmann, despojado de la presión del '9', se unió a la fiesta antes del descanso con una magnífica volea desde fuera del área.



El francés también asistió al brasileño Philippe Coutinho para incrementar la cuenta a la vuelta de vestuarios (min.57) y, Leo Messi, ya en el minuto 72, cerró la goleada con un precioso homenaje al '10' argentino, despojándose de su camiseta y mostrando la remera de Newell's Old Boys con la que Maradona jugó en la temporada 1993-94.



Ni la línea de cinco con la que Arrasate planteó el duelo frenó el empuje de los azulgranas, espoleados por el deseo de rendir homenaje al '10'. Y para ello, Koeman formó a su once más ofensivo, con un doble pivote integrado por Frenkie de Jong y Pedri y con Coutinho, Griezmann, Messi y Braithwaite llevando el peligro al área de Sergio Herrera.



Ya a los diez minutos, Unai García tuvo que sacar bajo palos un disparo de Coutinho a puerta vacía y Griezmann, suelto con un '9' de referencia por delante, avisó en un par de ocasiones, a las que respondió Budimir con un remate que se fue por encima del larguero.



La lesión de Jony a los 20 minutos supuso el primer contratiempo para el cuadro rojillo, que la temporada pasada había sido capaz de asaltar el Camp Nou pero que este domingo se encontró ya a la media hora con la losa del tanto de Braithwaite; el internacional danés recogió el balón tras dos paradas de Herrera y no perdonó en una jugada revisada y avalada por el VAR (min.29).



Precisamente, el videoarbitraje anuló también un tanto a los visitantes por fuera de juego de Oier, y solo un par de minutos después Griezmann ponía les ponía el duelo más cuesta arriba al cazar un rechace en la frontal y enganchar una espectacular volea para ampliar la ventaja al descanso (min.42).



Jugando al primer toque y generando muchas ocasiones, los de Koeman se gustaron y no tardaron en ampliar su renta tras el paso por vestuarios, en una ocasión en la que Coutinho aprovechó un pase perfecto de Griezmann para quedarse solo ante Herrera (min.57).



Otro francés, Ousmane Dembélé, que ingresó a los 61 minutos en un triple cambio del técnico neerlandés, quiso unirse al festival goleador del ataque blaugrana, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego de Trincao, el autor del pase filtrado al ariete galo.



No podía ser otro, Messi, el que cerrase el homenaje al que fuera su seleccionador en el Mundial de Sudáfrica; 'la Pulga' armó un remate desde la frontal ajustado al palo para poner el definitivo 4-0, a la vez que se sacaba la camiseta para mostrar otra de Newell's con el '10' que vistió Maradona durante su breve etapa en el club de Rosario.



Con ello, el Barça olvida la derrota en el Wanda Metropolitano (1-0) y aprovecha la derrota del Real Madrid ante el Deportivo Alavés (1-2) para recortar distancias en una liga que continúan dominando la Real Sociedad y el Atlético, con nueve puntos más.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - OSASUNA, 0 (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest (Junior Firpo, min.61), Mingueza, Lenglet (Aleñá, min.67), Alba; De Jong, Pedri (Busquets, min.46), Coutinho (Dembélé, min.61); Messi, Griezmann y Braithwaite (Trincao, min.61).



OSASUNA: Herrera; Vidal, Roncaglia, Raúl Navas, Unai García, Jony (Juan Cruz, min.23); Oier (Darko, min.64), Moncayola, Iñigo Pérez (Torres, min.63); Rubén García (Kike Barja, min.74) y Budimir (Enric Gallego, min.74).



--GOLES:



1-0, min.29: Braithwaite.



2-0, min.42: Griezmann.



3-0, min.57: Coutinho.



4-0, min.73: Messi.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Messi (min.76) por parte del FC Barcelona.



--ESTADIO: Camp Nou.



--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por el astro argentino Diego Armando Maradona, jugador azulgrana entre 1982 y 1984 y fallecido este miércoles a los 60 años.

Te Recomendamos