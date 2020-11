Alemania supera los 16.000 muertos, pero avanza en la desaceleración de casos

EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 29 nov (EFE).- La cifra de víctimas mortales con o por covid-19 durante toda la pandemia superó en Alemania la franja de los 16.000, aunque se observa una desaceleración continuada en lo que respecta a las nuevas infecciones.

De acuerdo con los datos difundidos este domingo por el Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país, en las últimas 24 horas se reportaron 14.611 nuevas infecciones y 158 fallecidos. El anterior domingo el número de nuevos casos en un día fue de 15.741 y el de víctimas mortales se situó en 138.

Desde el inicio de la pandemia se han verificado en el país 1.042.700 casos -de los cuales 722.300 son pacientes recuperados- y 16.123 fallecidos con o por covid-19.

Las verificaciones de nuevos casos en fin de semana son siempre algo más bajas, puesto que no todos los departamentos actualizan sus datos. Pero parece confirmarse una ralentización en lo que concierne a nuevas infecciones.

La máxima absoluta en Alemania de nuevos casos en 24 horas se registró el viernes día 20 de este mes, en que se reportaron 23.648 nuevos casos. En lo que respecta a víctimas mortales, el máximo diario fue el miércoles de esta semana, con 410 fallecidos.

La incidencia acumulada por siete días entre 100.000 habitantes tiende asimismo a descender, aunque lentamente: ayer se situaba en los 135,7, tras los 136 contagios y 137,8, respectivamente, de los dos días anteriores. Este es el indicador determinante, de acuerdo a los criterios del RKI, para calificar una región o distrito como de riesgo, lo que ocurre a partir de los 50 casos por 100.000 habitantes en siete días.

En el conjunto de Berlín, una de las zonas rojas del país, este nivel de incidencia semanal se eleva a 177 casos -ayer eran 190-; en algunos barrios, como Kreuzberg-Friedrichshain, la incidencia acumulada es de 229 casos.

Los dos distritos de máxima incidencia de Alemania son Hildburghausen (este), con 579 casos semanales por 100.000 habitantes y siete días, y Passau (sur), con 537.

En estas dos poblaciones se han adoptado medidas especiales, con el práctico cierre de la actividad comercial; en la capital y ciudad-estado se ha decidido mantener el nivel actual de restricciones y no se prevé un relajamiento de esas medidas durante las festividades navideñas.

La canciller Angela Merkel y los líderes regionales acordaron esta semana prolongar hasta entrado enero las medidas vigentes. Ello implica que seguirán cerrados bares y restaurantes, así como el ocio nocturno, los gimnasios y toda la oferta cultural, sean museos, cines o salas de conciertos.

La mayoría de los 16 estados federados -a los que compete la implementación de las medidas frente a la pandemia- relajarán las restricciones a los encuentros familiares entre el 20 de diciembre y el 10 de enero. Del límite de 5 integrantes -procedentes como máximo de dos hogares- se pasará a las 10 personas, sin contar a los menores de 14 años e independientemente de si conviven o no.