Afganistán.- El Alto Consejo para la Reconciliación en Afganistán celebrará su primera reunión "en los próximos días"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Tras múltiples tiras y aflojas, el Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, el organismo designado por el Gobierno para guiar las conversaciones de paz con los talibán, se reunirá en "los próximos días" por vez primera tras el anuncio inicial de su formación a principios de agosto, una vez terminadas las rondas de contacto iniciales con las autoridades y líderes políticos.



El anuncio ha tenido lugar tras un encuentro entre el presidente del consejo, Abdulá Abdulá, con el expresidente del país, Hamid Karzai -- valorado en su momento para formar parte del grupo -- y el antiguo líder muyaidín Abdul Rab Rasul Sayaf.



"La finalización de la lista del Consejo Superior de Reconciliación Nacional avanza a todo ritmo, el consejo pronto llevará a cabo su reunión", ha anunciado el portavoz presidencial Sediq Sediqi sobre este comité.



La composición de este organismo ha sido objeto de numerosas tensiones en el seno de las autoridades de Kabul, y que finalmente estará conformado por "entre 45 y 46 personas", de acuerdo con el portavoz del Alto Consejo Mujiburrahmna Rahimi, en declaraciones a Tolo News.



Este anuncio tiene lugar tres días después de que la delegación de la Unión Europea en Kabul pidiera el "rápido establecimiento y puesta en funcionamiento del Alto Consejo" dado que las conversaciones de paz con los talibán están prácticamente paralizadas a pesar de que este sábado, tanto los insurgentes como el Gobierno confirmaron un acuerdo parcial y preliminar sobre las cuestiones a abordar en las conversaciones que tendrán lugar en Doha (Qatar).



Sin embargo, y dado que entre los aspectos acordados no se encuentra el preámbulo que, en principio, debería funcionar como guía fundamental para las negociaciones, esta 'hoja de ruta' todavía no entrará inmediatamente en vigor, pendiente de nuevas reuniones internas de ambas partes.



De hecho, fuentes familiarizadas con las conversaciones en Doha han explican que el Gobierno afgano insiste en que la posición de los notables afganos, la Loya Jirga, se tome como base de las conversaciones Los insurgentes han rechazado esa demanda porque consideran que esos términos, que insisten en un futuro democrático e inclusivo para el país a través de la celebración de elecciones con la participación de los talibán como fuerza política, no se ajustan a la realidad sobre el terreno.