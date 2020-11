1-1. Ángel frena la revolución del Athletic

El delantero del Athletic de Bilbao I�aki Williams y el del Getafe �ngel Rodr�guez, durante el partido de LaLiga Santander de este domingo en el Coliseum Alfonso P�rez en Getafe.- EFE/Kiko Huesca

Getafe (Madrid), 29 nov (EFE).- El Athletic, con los jóvenes 'cachorros' que aplastaron la pasada jornada al Betis, empató 1-1 en su visita al Getafe, que derribó el muro construido en la segunda parte por el conjunto vasco con un tanto de Ángel Rodríguez que evitó un nuevo éxito de la nueva apuesta de Asier Garitano.

El técnico del Athletic apostó por la fórmula que tan buenos réditos le dio la pasada jornada, cuando ganó 4-0 con un cambio generacional con la aparición en el once de nombres como Asier Villalibre, Unai Vencedor o Mikel Vesga y la desaparición de Raúl y Dani García.

Volvió a apostar exactamente por el mismo once y el Athletic volvió a rendir a un gran nivel. Sobre todo en la primera parte, en la que Vencedor y Villalibre dieron una buena exhibición sobre cómo jugar al siempre incómodo Getafe.

El primero, se hizo dueño y señor del centro del campo con un aplomo impropio de un jugador de 20 años. Su tranquilidad a la hora de sacar la pelota ante la presión de los jugadores de Bordalás fue clave a la hora de sacar réditos en los 45 minutos iniciales. Siempre con criterio, conectó muy bien con la siguiente línea y además fue una buena escoba que barría cada intento del cuadro azulón.

Y, segundo, Villalibre, cuyo apodo está muy bien acuñado. "El Búfalo" no se amilanó jamás pese a tener delante a hombres experimentados y fuertes como el uruguayo Damián Suárez o el togolés Djené Dakonam. Él solo se encargó de fijar a la defensa del Getafe, que pronto sufrió en sus carnes el acierto del fortachón delantero del Athletic.

A los nueve minutos, emparejado con el uruguayo Mauro Arambarri en un córner, superó ampliamente a su par a la salida de un córner y cabeceó con fuerza una pelota que tocó en Ángel Rodríguez y que acabó dentro de la red de la portería defendida por David Soria. El 0-1 fue un mazazo para el Getafe, que siempre juega peor por detrás en el marcador.

El equipo de Bordalás no funcionaba. Parece que le falta un par de jugadores más creativos que combativos. Puede ser una de las carencias de su plantilla. Cuando se atasca en el juego directo, no es capaz de dar más de cuatro toques seguidos. Y, cuando marcha por detrás en el partido, con el rival agazapado atrás, se empequeñece.

Aún así, consiguió sacar alguna ocasión. La tuvo el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, que recogió un balonazo de David Timor para plantarse delante de Unai Simón. Algo escorado, su disparó se encontró con el portero del Athletic. No hubo muchas más noticias del Getafe, que antes del descanso se salvó del segundo, en las botas de Vesga con un disparo desde fuera del área que paró Soria.

Tras el descanso, Bordalás quitó a Timor y sacó al charrúa Erick Cabaco. Colocó al togolés Djené Dakonam en el centro del campo y al instante se encontró con la mejor ocasión para su equipo con un disparo al palo de Arambarri desde fuera del área. El Getafe, no volvería a tener una oportunidad hasta el minuto 76. En ese tiempo, chocó contra un muro de granito.

El agujero lo encontró Ángel, que empató con un disparo ajustado desde fuera del área. El delantero del Getafe, efectivo como casi siempre, acertó cuando el partido parecía encaminarse hacia la derrota de su equipo. No hubo mucho más, el choque transcurrió por los mismos derroteros, sin ocasiones para nada, y el reparto de puntos dejó a ambos estancados en el centro de la tabla.

-- Ficha técnica:

1.- Getafe: Soria; Damián (Nyom, m. 85), Djené, Chema, Olivera; Jaime Mata (Portillo, m. 75), Arambarri, Timor (Cabaco, m. 46), Cucurella; "Cucho" Hernández (Enes Ünal, m. 85) y Ángel.

1.- Athletic: Unai Simón; Capa (De Marcos, m. 79), Yeray, Iñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m. 49); Vencedor, Vesga; Williams (Sancet, m. 72), Muniain (Raúl García, m. 72), Berenguer (Morcillo, m. 79); y Villalibre.

Goles: 0-1, m. 9: Villalibre; 1-1, m. 76: Ángel.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Capa (m. 14), Vesga (m. 48) y Morcillo (m. 88) por parte del Athletic, y a "Cucho" Hernández (m. 62), Cabaco (m. 71) y Bordalás (m. 86) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander disputado a puerta cerrada en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

Juan José Lahuerta