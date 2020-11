0-0. El Tottenham aguanta como líder

EFE/EPA/Matthew Childs

Londres, 29 nov (EFE).- Al Tottenham Hotspur no le hizo falta volverse loco en busca del triunfo y le bastó un empate a cero contra el Chelsea para asegurarse acabar otra jornada más como líder de la Premier League.

Los de José Mourinho contuvieron a un Chelsea poco peligroso dentro del área, están empatados a puntos con el Liverpool y evitaron que los de Frank Lampard se pongan primeros en la tabla.

Este domingo, el liderato estaba en juego en Stamford Bridge y ese es un plato muy suculento.

Tanto Mourinho como Lampard lo sabían y sus equipos no se volvieron locos. El Tottenham se asentó atrás, seguro de sus posibilidades a la contra y de su dominio de las transiciones, así como de su solidez defensiva.

El Chelsea tenía que llevar la posesión y buscar rendijas en la defensa de los 'Spurs', bien apuntalada con Sissoko y Ndombelé en el medio.

En un partido que se disputaba en el medio campo, los espacios brillaban por su ausencia y apenas se contabilizaron un par de llegadas en una tensa primera parte.

El árbitro anuló un gol por fuera de juego claro a Timo Werner y Serge Aurier se encontró con el siempre seguro Edouard Mendy cuando probó fuerte con un duro disparo desde la frontal.

Mientras el Tottenham confiaba en que surgieran las genialidades de Harry Kane y Heung-min Son arriba, el Chelsea fiaba sus jugadas en estático a los centros cerrados y laterales de Hakim Ziyech.

El marroquí está patentando esta jugada en Stamford Bridge. Merodea por el pico derecho del área rival, saca un centro cerrado con la izquierda y busca las internadas de Werner o de Ben Chilwell. Estuvo cerca de conectar un par de veces con el alemán, pero Mourinho sabía de las intenciones de los 'Blues' y colocó en el centro de la defensa al espigado Joe Rodon (1,93 de altura), para frenar los balones aéreos.

Poco a poco los de Lampard comenzaron a embotellar al Tottenham, que no se veía incómodo en esa situación de inferioridad, sobre todo porque el Chelsea era incapaz de desenredar la maraña de jugadores rivales y sus acciones ofensivas se limitaban a centros inertes o disparos con varios jugadores por delante.

En uno de esos, un latigazo desde fuera del área de Mason Mount obligó a Hugo Lloris a estirarse, salvando la más clara del partido para un Chelsea que falló en su asalto a la primera plaza del campeonato.

El Tottenham la retendrá una jornada más, con 21 puntos, los mismos que el Liverpool, que empató contra el Brighton & Hove Albion, y dos más que el Chelsea, que tiene 19.

- Ficha técnica:

0 - Chelsea: Mendy; Chilwell, Silva, Zouma, James; Mount, Kanté, Kovacic; Werner (Pulisic, m.74), Abraham (Giroud, m.79) y Ziyech (Havertz, m83).

0 - Tottenham Hotspur: Lloris; Reguilón, Dier, Rodon, Aurier; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele (Lo Celso, m.65); Bergwijn (Davies, m.89), Kane y Son (Moura, m.92).

Árbitro: Paul Tierney. Aamonestó a Ziyech (m.29), James (m.53) Zouma (m.55) y Mount (m.76), por parte de los locales, y a Bergwijn (m.50) y Reguilón (m.89), de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Premier League disputado en el estadio Stamford Bridge (Londres) a puerta cerrada. Se hizo un minuto de aplausos en memoria de Diego Armando Maradona.